Моргенштерн признался, что стал долларовым миллионером

Сегодня, 15:27

Александр Зуев

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Моргенштерн признался, что стал долларовым миллионером

22-летний Алишер Валеев, которого многие знают как рэпера Моргенштерна, привык ни в чем себе не отказывать. Как оказалось, ежемесячно музыкант тратит около 8-9 миллионов. Причем большая часть денег уходит на приобретение дорогой одежды и украшений.

Моргенштерн уже успел доказать, что он застолбил для себя место в российском шоу-бизнесе. Почти каждая его композиция становится хитом. Стало быть, рэпер получает приличные деньги. 

В список Forbes, в котором были подсчитаны доходы знаменитостей, кому не исполнилось еще и 40, вошел и Моргенштерн.

Рэпер признается, что зарабатывает не только на песнях и клипах. Певец рассказал, что 350 тысяч рублей в месяц он получает с монетизации на YouTube. Интеграция в ролики стоит полтора миллиона, а в клипы — около пяти миллионов, 300-400 тысяч ему полагается с продажи мерча.

С каждого концерта Моргенштерн получает  около 500 тысяч рублей и 4 миллионов ежемесячно - за свои треки. 

Моргенштерн неплохо зарабатывает благодаря Instagram. 

«Сторис у меня стоят от 500 тысяч, то есть мои 15 секунд стоят полмиллиона. Фотопост — 600-800 тысяч, видео — 1,2 миллиона», — признается Моргенштерн.

Он не скрывает свой годовой заработок -  более 80 миллионов рублей. Моргенштерн не только хорошо зарабатывает, но и умеет со вкусом потратить свои кровные деньги. Только за половину июня из бюджета рэпера ушло 7,5 миллионов рублей, а за май он выложил около 9,4 миллиона, пишет StarHit.ru. При этом музыкант не может точно сказать, на что именно уходят его деньги.

Моргенштерн считает, что это только начало его финансового успеха и он не намерен останавливаться на достигнутом. Известно, что в ближайшие месяцы выйдет еще нескольких хитов Моргенштерна. В целом эпатажному рэперу везет - успех и деньги просто плывут к нему в руки. Музыкант уже давно завоевал популярность: у него многомиллионная армия поклонников. 

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