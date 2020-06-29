Заболевшая коронавирусом Анита Цой истощена строгой диетой

Сегодня, 09:17

Александр Зуев

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Заболевшая коронавирусом Анита Цой истощена строгой диетой
Аниту Цой госпитализировали

Анита Цой с первых дней пандемии соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности - носила маску и дезинфицировала руки, однако же она заразилась коронавирусом и была госпитализирована в одну из московских городских больниц. Об этом заявила пресс-секретарь Заслуженной артистки России, Анна Кружель. Она также заявила, что ей трудно сказать, где Анита могла заразиться. Степень тяжести состояния певицы достаточно серьезная, но «не безнадежная», говорят врачи.

По некоторым данным, в последние годы Анита много болела и часто изводила себя диетами, а недавно перенесла операцию по удалению желчного пузыря. Судя по всему, иммунитет певицы ослабел, поэтому ей не удалось избежать заражения, несмотря на строгое соблюдения мер предосторожности. Поклонники боятся, что инфекция может вызвать у певицы серьезные осложнения.

«Любая диета для организма – большой стресс. А ведь Анита уже не девочка. У нее много хронических заболеваний: не так давно ей удалили желчный пузырь. А тут еще и новая диета. Конечно, ее организм истощен. Поэтому бороться с коронавирусом ей будет сложнее. Будем надеяться на чудо», - сообщила одна из преданных поклонниц Аниты, пишет РИА Новости.

Сама певица не раз заявляла, что пользуется различными методиками похудения, так как недовольна своей фигурой. Анита также сообщала, что нашла эффективный способ борьбы с лишним весом.

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