Дана Борисова назвала звезд с зависимостями

Российская телеведущая Дана Борисова приняла участие в YouTube-шоу депутата Госдумы Виталия Милонова. В эфире Борисова раскрыла имена знаменитостей, которые страдают от зависимостей.

Телеведущая утверждает, что она является «экспертом в плане алкоголя и наркотиков». С ее слов, у нее у самой была подобная проблема. Дана объясняет это генетической предрасположенностью.

«На телевидении проходят проверки на коронавирус. Я думаю, если бы знаменитости перед съемками сдавали мочу, стало бы известно много интересного», — говорит Борисова.

Звезда утверждает, что проверку на содержание в организме запрещенных веществ не выдержал бы певец Алексей Узенюк, известный как Элджей, а также его супруга, блогер Анастасия Ивлеева. По словам Борисовой, зависимость есть и у журналиста Юрия Дудь. Также ранее злоупотребляла алкоголем телеведущая Ксения Собчак.

Ранее Дана Борисова высказала мнение, что актера Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в Москве, нужно судить, несмотря на любовь публики.