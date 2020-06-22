Беременность Меган Маркл испортила свадьбу внучки королевы Елизаветы

Сегодня, 14:24

Александр Зуев

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Беременность Меган Маркл испортила свадьбу внучки королевы Елизаветы
Меган Маркл с принцом Гарри

С той поры, когда амбициозная американка Меган Маркл переступила порог дома королевской семьи Великобритании, родственники ее мужа, принца Гарри, забыли о покое. Американка не стала считаться с традициями королевского двора и игнорировала правила, которых испокон веков придерживались наследники британской короны.

Факт того, что голливудская актриса, которой было суждено стать герцогиней, родилась в семье темнокожей афроамериканки и светлокожего американца, несколько лет назад являлся одной из главных тем обсуждения в британских СМИ. А в 2018 году в королевском семействе по вине Меган произошел по-настоящему большой скандал. Жена принца Гарри заявила о своей беременности. Мир узнал об этом 15 октября, когда Меган и принц Гарри приехали в Австралию, но королевская семья была осведомлена об интересном положении Маркл за три дня до их поездки. Во всеуслышание об этом сообщили на свадьбе принцессы Евгении, младшей дочери принца Эндрю.

Ситуация с беременностью жены принца Гарри разозлила принцессу Евгению и ее мать, поскольку внимание публики было переключено с невесты на Меган Маркл. Возможно, супруги сообщили королевскому семейству о беременности Маркл, так как они собирались отъехать. Сам принц Гарри чувствовал вину из-за того, что подпортил торжество принцессе Евгении. Меган и Гарри стали получать поздравления от королевы Елизаветы и ее супруга, принца Чарльза и его жены Камиллы. Радость Гарри и его жены разделили Кейт Миддлтон и принц Уильям. Об этой курьезной истории написали в новой книге Royals at War журналисты Дилан Говард и Энди Тиллет. Ребенок Меган и Гарри появился на свет 6 мая 2019 года. Первенца монарших особ назвали Арчи Харрисон.

С 1 апреля 2020 года 35 -летний принц Гарри и 38 -летняя Меган Маркл сложили с себя обязанности членов британской королевской семьи. Супруги решили получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, а ради этого они отказались от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal, пишет ОК!.

Сейчас супруги проживают за океаном. Между тем СМИ пишут, что паре удалось найти источник постоянного заработка. Гарри и Меган подписали контракт на сотрудничество c нью-йоркским агентством Harry Walker Agency.

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