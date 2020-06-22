Тимати подарил сыну Киркорова на день рождения настоящий мотоцикл

Рэпер Тимати подарил сыну Киркорова Мартину на его 8-й день рождения настоящий мотоцикл. Вчера Мартин - единственный сын Филиппа Киркорова - отмечал свой день рождения. Артист по такому знаменательному поводу устроил пышное празднество во дворе своего загородного особняка, прямо на берегу реки. Поздравить наследника пришли близкие друзья отца, которых оказалось не так уж и мало. Здесь присутствовали многие известные медийные персоны с детьми, в том числе и Юлия Барановская, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Тимати.

Праздник проходил в стиле "Звездных войн": аниматоры, приглашенные поп-королем, были одеты как герои одноименного фильма, а сам виновник торжества облачился в костюм воина-джедая. Украшение огромной территории для праздника, большой торт были соответствующими теме вечера. Не забыли организаторы дня рождения и про яркий шумный фейерверк.

Отменным сюрпризом-подарком для маленького именинника стал настоящий байк - подарок Тимати. Некоторые СМИ отмечают, что стоимость этого подарка оценивается в 100 тысяч рублей. В числе огромного количества поздравлений было и от самого счастливого отца. Он оформил ролик, куда включил кадры и фрагменты видео с именинником. На фоне этого звучит песня в его исполнении с теплыми словами любви к сыну.