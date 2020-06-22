Никита Панфилов пожаловался на трудности во время съемок постельных сцен

С 29 июня на ТНТ начинают второй раз показывать сериал «Сладкая жизнь» с обилием эротических сцен. Одну из главных ролей в нем исполнил актер Никита Панфилов. Он и приоткрыл публике некоторые особенности актерской кухни, рассказав, как снимаются пикантные сцены.
В кадре 41-летний Никита очень часто появляется голым. А вот раздеться на съемочной площадке даже актеру с опытом психологически трудно, отмечает он: ощущается дискомфорт.
На экране выдается, что герой в комнате один, а на самом деле в момент съемок рядом с ним могут находиться 52 человека.
Никита объяснил, что выходит эдакая кухня наоборот. Так, зрителю на экране при просмотре фильма все интимные зоны актрис видны, тогда как члены съемочной группы видеть их не могут - все «чопорно и завуалированно».
Актер говорит, что все настолько в рамках, что даже актеры не верят, что на экране будет что-то похожее на интим, но ошибаются - все получается правдоподобно, так, как и в жизни.
К слову, ранее о том, что во время съемок интимных сцен в российском кино «все заклеивается», ранее также рассказывал актер Павел Деревянко.
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