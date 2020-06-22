Никита Панфилов пожаловался на трудности во время съемок постельных сцен

Сегодня, 18:15

Ольга Громова

0

Image 16+
Никита Панфилов пожаловался на трудности во время съемок постельных сцен

С 29 июня на ТНТ начинают второй раз показывать сериал «Сладкая жизнь» с обилием эротических сцен. Одну из главных ролей в нем исполнил актер Никита Панфилов. Он и приоткрыл публике некоторые особенности актерской кухни, рассказав, как снимаются пикантные сцены.

В кадре 41-летний Никита очень часто появляется голым. А вот раздеться на съемочной площадке даже актеру с опытом психологически трудно, отмечает он: ощущается дискомфорт.

На экране выдается, что герой в комнате один, а на самом деле в момент съемок рядом с ним могут находиться 52 человека.

«Что касается технической стороны, то у мальчиков просто ничего не показывают, а у девушек все «заклеивают». Я не шучу, существуют специальные приспособления, которыми заматывают, как скотчем», — разоткровенничался Панфилов с «Телепрограммой».

Никита объяснил, что выходит эдакая кухня наоборот. Так, зрителю на экране при просмотре фильма все интимные зоны актрис видны, тогда как члены съемочной группы видеть их не могут - все «чопорно и завуалированно».

Актер говорит, что все настолько в рамках, что даже актеры не верят, что на экране будет что-то похожее на интим, но ошибаются - все получается правдоподобно, так, как и в жизни.

К слову, ранее о том, что во время съемок интимных сцен в российском кино «все заклеивается», ранее также рассказывал актер Павел Деревянко.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Федор Добронравов объяснил перенос съемок сериала «Сваты» на 2021 год

22-06-2020, 14:53

Мама Тимати прокомментировала отписку от Решетовой в Instagram

22-06-2020, 13:21

У сына Джигана и Самойловой обнаружились проблемы со здоровьем

22-06-2020, 09:54

Семейный бизнес Валерии и Пригожина оказался на грани разорения

22-06-2020, 08:46

Адвокат Ефремова объяснил, почему его подзащитный сел за руль пьяным

21-06-2020, 19:32

Адвокат Ефремова опроверг наличие суицидальных мыслей у актера

21-06-2020, 10:29

Экс-директор «Уральских пельменей» рассказал о доходах коллектива

20-06-2020, 21:48

Режиссер Сергеев рассказал, как Ефремов избивал женщин

20-06-2020, 19:22

Гражданская супруга погибшего в ДТП с Ефремовым водителя рассказала про аборт

20-06-2020, 15:39

Наталья Фриске после пластики стала похожей на Ирину Шейк

20-06-2020, 14:29

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

20-06-2020, 13:11

В новом проекте Netflix сыграет актриса из «Великолепного века»

20-06-2020, 12:20

Сын Децла перестал быть похожим на своего отца

19-06-2020, 17:28

Дочь Михаила Ефремова собирается взять мать под свою опеку

19-06-2020, 14:55

Эмин Агаларов прокомментировал развод и роман с Полиной Гагариной

19-06-2020, 14:01

В «Союзмультфильме» пообещали, что Волк в новых сериях «Ну, погоди!» курить не будет

19-06-2020, 13:50

Турецкий актер Бурак Озчивит напугал телезрителей

19-06-2020, 13:15

Домогаров не выйдет на сцену из-за Ефремова

19-06-2020, 10:34

Гусман считает, что Ефремов «не заслужил такого конца»

18-06-2020, 09:28

Ургант обсмеял ролик Киркорова про десантников

17-06-2020, 17:05

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров