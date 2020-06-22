Никита Панфилов пожаловался на трудности во время съемок постельных сцен

С 29 июня на ТНТ начинают второй раз показывать сериал «Сладкая жизнь» с обилием эротических сцен. Одну из главных ролей в нем исполнил актер Никита Панфилов. Он и приоткрыл публике некоторые особенности актерской кухни, рассказав, как снимаются пикантные сцены.

В кадре 41-летний Никита очень часто появляется голым. А вот раздеться на съемочной площадке даже актеру с опытом психологически трудно, отмечает он: ощущается дискомфорт.

На экране выдается, что герой в комнате один, а на самом деле в момент съемок рядом с ним могут находиться 52 человека.

«Что касается технической стороны, то у мальчиков просто ничего не показывают, а у девушек все «заклеивают». Я не шучу, существуют специальные приспособления, которыми заматывают, как скотчем», — разоткровенничался Панфилов с «Телепрограммой».

Никита объяснил, что выходит эдакая кухня наоборот. Так, зрителю на экране при просмотре фильма все интимные зоны актрис видны, тогда как члены съемочной группы видеть их не могут - все «чопорно и завуалированно».

Актер говорит, что все настолько в рамках, что даже актеры не верят, что на экране будет что-то похожее на интим, но ошибаются - все получается правдоподобно, так, как и в жизни.

К слову, ранее о том, что во время съемок интимных сцен в российском кино «все заклеивается», ранее также рассказывал актер Павел Деревянко.