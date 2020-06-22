Бузова устроила жаркую фотосессию в сауне

Сегодня, 09:38

Александр Зуев

0

Image 16+
Бузова устроила жаркую фотосессию в сауне
Бузова в сауне

Популярная певица Ольга Бузова прячется от летней духоты не в прохладном водоеме, а в сауне. На выходных Ольга устроила себе жаркие процедуры, несмотря на тридцатиградусный зной в столице. Иными словами певица попарилась в баньке, о чем она сообщила подписчикам в Instagram, опубликовав фотографию из парилки. На снимке звезда запечатлена в черном бикини и фетровом банном колпаке. В публикации Ольга порассуждала о пользе бани и заявила, что берет за правило посещать ее хотя бы раз в месяц.

«Вчера нас так попарили, что было такое ощущение — «заново родилась», - написала Бузова.

Преданные поклонники восхитились стройной фигурой певицы.

«Вы очень красивая!», «Какая красивая женщина», «Олька, фигура Бомба!» «Очень круто Вы отдохнули!))— написали фолловеры.

В комментариях поклонники отметили, что баня - один из лучших способов снять стресс и расслабиться. Нашлись и шутники, которые написали, что теперь Ольга должна сесть на шпагат, как это делает еще одна любительница бани - Анастасия Волочкова.

Недавно Бузова поделилась и снимком, на котором она позирует в купальнике. Фото озадачило фанатов, так как они заподозрили певицу в беременности.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Федор Добронравов объяснил перенос съемок сериала «Сваты» на 2021 год

22-06-2020, 14:53

Мама Тимати прокомментировала отписку от Решетовой в Instagram

22-06-2020, 13:21

У сына Джигана и Самойловой обнаружились проблемы со здоровьем

22-06-2020, 09:54

Семейный бизнес Валерии и Пригожина оказался на грани разорения

22-06-2020, 08:46

Адвокат Ефремова объяснил, почему его подзащитный сел за руль пьяным

21-06-2020, 19:32

Адвокат Ефремова опроверг наличие суицидальных мыслей у актера

21-06-2020, 10:29

Экс-директор «Уральских пельменей» рассказал о доходах коллектива

20-06-2020, 21:48

Режиссер Сергеев рассказал, как Ефремов избивал женщин

20-06-2020, 19:22

Гражданская супруга погибшего в ДТП с Ефремовым водителя рассказала про аборт

20-06-2020, 15:39

Наталья Фриске после пластики стала похожей на Ирину Шейк

20-06-2020, 14:29

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

20-06-2020, 13:11

В новом проекте Netflix сыграет актриса из «Великолепного века»

20-06-2020, 12:20

Сын Децла перестал быть похожим на своего отца

19-06-2020, 17:28

Дочь Михаила Ефремова собирается взять мать под свою опеку

19-06-2020, 14:55

Эмин Агаларов прокомментировал развод и роман с Полиной Гагариной

19-06-2020, 14:01

В «Союзмультфильме» пообещали, что Волк в новых сериях «Ну, погоди!» курить не будет

19-06-2020, 13:50

Турецкий актер Бурак Озчивит напугал телезрителей

19-06-2020, 13:15

Домогаров не выйдет на сцену из-за Ефремова

19-06-2020, 10:34

Гусман считает, что Ефремов «не заслужил такого конца»

18-06-2020, 09:28

Ургант обсмеял ролик Киркорова про десантников

17-06-2020, 17:05

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров