Бузова устроила жаркую фотосессию в сауне

Популярная певица Ольга Бузова прячется от летней духоты не в прохладном водоеме, а в сауне. На выходных Ольга устроила себе жаркие процедуры, несмотря на тридцатиградусный зной в столице. Иными словами певица попарилась в баньке, о чем она сообщила подписчикам в Instagram, опубликовав фотографию из парилки. На снимке звезда запечатлена в черном бикини и фетровом банном колпаке. В публикации Ольга порассуждала о пользе бани и заявила, что берет за правило посещать ее хотя бы раз в месяц.

«Вчера нас так попарили, что было такое ощущение — «заново родилась», - написала Бузова.

Преданные поклонники восхитились стройной фигурой певицы.

«Вы очень красивая!», «Какая красивая женщина», «Олька, фигура Бомба!» «Очень круто Вы отдохнули!))— написали фолловеры.

В комментариях поклонники отметили, что баня - один из лучших способов снять стресс и расслабиться. Нашлись и шутники, которые написали, что теперь Ольга должна сесть на шпагат, как это делает еще одна любительница бани - Анастасия Волочкова.

Недавно Бузова поделилась и снимком, на котором она позирует в купальнике. Фото озадачило фанатов, так как они заподозрили певицу в беременности.