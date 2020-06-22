Шнуров у Ефремова и Серебренникова нашел высшую точку творчества

Член Партии Роста и известный музыкант Сергей Шнуров не обошел своим вниманием последние события в мире шоу-бизнеса.
Так, в своей колонке в «Комсомольской правде» лидер «Ленинграда» видит в условном уголовном сроке Кирилла Серебренникова и аварии Михаила Ефремова, унесшей человеческую жизнь, высшие творческие точки этих людей.
Шнуров считает, что в эту ситуацию вписывается и гибель молодой блогер-миллионерши Насти Тропицель на Бали.
Недавно Сергей Шнуров написал сатирический стих, который посвятил российским селебрити, участвовавшим в социальной рекламе голосования по поправкам в Конституцию.
Напомним: режиссер Кирилл Серебренников подозревался в организации мошеннической схемы, которую «прикрыл» проектом «Платформа». После полутора лет домашнего ареста суд на днях приговорил его к 800 тысячам рублей штрафа и трем годам условно. Пьяный Михаил Ефремов в начале июня стал виновником аварии в центре столицы. Второй водитель позже скончался в реанимации. За содеянное актеру грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.
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