Шнуров у Ефремова и Серебренникова нашел высшую точку творчества

Член Партии Роста и известный музыкант Сергей Шнуров не обошел своим вниманием последние события в мире шоу-бизнеса.

Так, в своей колонке в «Комсомольской правде» лидер «Ленинграда» видит в условном уголовном сроке Кирилла Серебренникова и аварии Михаила Ефремова, унесшей человеческую жизнь, высшие творческие точки этих людей.

«Как бы страшно и цинично ни звучало, но суд и авария — пока что высшие точки в творчестве Михаила и Кирилла. Эти две трагедии уже с непреодолимой силой и настойчивостью объясняют все их предыдущие работы», - так музыкант озвучивает свои мысли, отмечая, что нынешняя информационная эпоха размывает границы между артистом и зрителем.

Шнуров считает, что в эту ситуацию вписывается и гибель молодой блогер-миллионерши Насти Тропицель на Бали.

«Выводы неутешительные — все эти кровавые перформансы и есть то самое современное искусство», - философствует музыкант.

Недавно Сергей Шнуров написал сатирический стих, который посвятил российским селебрити, участвовавшим в социальной рекламе голосования по поправкам в Конституцию.

Напомним: режиссер Кирилл Серебренников подозревался в организации мошеннической схемы, которую «прикрыл» проектом «Платформа». После полутора лет домашнего ареста суд на днях приговорил его к 800 тысячам рублей штрафа и трем годам условно. Пьяный Михаил Ефремов в начале июня стал виновником аварии в центре столицы. Второй водитель позже скончался в реанимации. За содеянное актеру грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.