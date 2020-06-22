Шнуров у Ефремова и Серебренникова нашел высшую точку творчества

Сегодня, 00:01

0

Image 16+
Шнуров у Ефремова и Серебренникова нашел высшую точку творчества

Член Партии Роста и известный музыкант Сергей Шнуров не обошел своим вниманием последние события в мире шоу-бизнеса.

Так, в своей колонке в «Комсомольской правде» лидер «Ленинграда» видит в условном уголовном сроке Кирилла Серебренникова и аварии Михаила Ефремова, унесшей человеческую жизнь, высшие творческие точки этих людей.

«Как бы страшно и цинично ни звучало, но суд и авария — пока что высшие точки в творчестве Михаила и Кирилла. Эти две трагедии уже с непреодолимой силой и настойчивостью объясняют все их предыдущие работы», - так музыкант озвучивает свои мысли, отмечая, что нынешняя информационная эпоха размывает границы между артистом и зрителем.

Шнуров считает, что в эту ситуацию вписывается и гибель молодой блогер-миллионерши Насти Тропицель на Бали.

«Выводы неутешительные — все эти кровавые перформансы и есть то самое современное искусство», - философствует музыкант.

Недавно Сергей Шнуров написал сатирический стих, который посвятил российским селебрити, участвовавшим в социальной рекламе голосования по поправкам в Конституцию.

Напомним: режиссер Кирилл Серебренников подозревался в организации мошеннической схемы, которую «прикрыл» проектом «Платформа». После полутора лет домашнего ареста суд на днях приговорил его к 800 тысячам рублей штрафа и трем годам условно. Пьяный Михаил Ефремов в начале июня стал виновником аварии в центре столицы. Второй водитель позже скончался в реанимации. За содеянное актеру грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Федор Добронравов объяснил перенос съемок сериала «Сваты» на 2021 год

22-06-2020, 14:53

Мама Тимати прокомментировала отписку от Решетовой в Instagram

22-06-2020, 13:21

У сына Джигана и Самойловой обнаружились проблемы со здоровьем

22-06-2020, 09:54

Семейный бизнес Валерии и Пригожина оказался на грани разорения

22-06-2020, 08:46

Адвокат Ефремова объяснил, почему его подзащитный сел за руль пьяным

21-06-2020, 19:32

Адвокат Ефремова опроверг наличие суицидальных мыслей у актера

21-06-2020, 10:29

Экс-директор «Уральских пельменей» рассказал о доходах коллектива

20-06-2020, 21:48

Режиссер Сергеев рассказал, как Ефремов избивал женщин

20-06-2020, 19:22

Гражданская супруга погибшего в ДТП с Ефремовым водителя рассказала про аборт

20-06-2020, 15:39

Наталья Фриске после пластики стала похожей на Ирину Шейк

20-06-2020, 14:29

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

20-06-2020, 13:11

В новом проекте Netflix сыграет актриса из «Великолепного века»

20-06-2020, 12:20

Сын Децла перестал быть похожим на своего отца

19-06-2020, 17:28

Дочь Михаила Ефремова собирается взять мать под свою опеку

19-06-2020, 14:55

Эмин Агаларов прокомментировал развод и роман с Полиной Гагариной

19-06-2020, 14:01

В «Союзмультфильме» пообещали, что Волк в новых сериях «Ну, погоди!» курить не будет

19-06-2020, 13:50

Турецкий актер Бурак Озчивит напугал телезрителей

19-06-2020, 13:15

Домогаров не выйдет на сцену из-за Ефремова

19-06-2020, 10:34

Гусман считает, что Ефремов «не заслужил такого конца»

18-06-2020, 09:28

Ургант обсмеял ролик Киркорова про десантников

17-06-2020, 17:05

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров