Дочь Ефремова рассказала, как Рената Литвинова повлияла на ее ориентацию

19-летняя дочь Михаила Ефремова, Анна-Мария, не скрывает свою нетрадиционную ориентацию и говорит о себе в мужском роде.

Недавно в СМИ появились сведения о том, что на выбор ориентации дочери известного актера повлияла ее крестная мать, актриса Рената Литвинова, которая, по слухам, тоже является представительницей сексуального меньшинства. В Сети поговаривают о том, что Литвинова состоит с певицей Земфирой не только в дружеских отношениях. Однако насколько правдивы эти слухи, неизвестно.

В одном из интервью Анна-Мария рассказала, что первое влечение к человеку одного с ней пола она ощутила в детском саду, а о том, что ее крестная также придерживается нетрадиционной ориентации, она узнала только в возрасте тринадцати лет. Поэтому Рtната Литвинова никак не могла на нее повлиять. Ранее Анна-Мария рассказывала, что уже встречалась с трансгендерной девушкой.

У Анны-Марии в Москве немало людей, разделяющих ее взгляды. Однако ее дважды собирались побить за приверженность к однополой любви. Отец девушки, Михаил Ефремов, реагирует на ориентацию дочери на удивление спокойно и порой шутит по этому поводу, пишет Рамблер .

Анна-Мария не боится острых высказываний и недавно она обозвала Андрея Малахова обидными словами за его предположения о ее отце, который стал виновником смертельного ДТП.