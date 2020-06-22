Похудевший на сто килограммов Фадеев поразил читателей Instagram

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Похудевший на сто килограммов Фадеев поразил читателей Instagram

Сильно похудевший - на сотню кило - Макс Фадеев поразил читателей Instagram.

Продюсер Макс Фадеев на своей странице в Instagram опубликовал пост, посвященный его победе над лишним весом. Он отмечает, что ему удалось сбросить целых 100 килограммов. При этом шоумен сопровождает пост недвусмысленным фото в шортах, которые он носил еще до похудения. Примечательно, что Фадееву удалось втиснуться всего в одну штанину. 

«Всем мир! Это мои шорты... минус 100!» — так он подписал снимок. 

А также заинтриговал подписчиков, пообещав скоро рассказать о своей методике похудения. 

Фолловеры продюсера очень удивились произошедшим с кумиром изменениям, похвалили его за силу духа и характер.

В апреле, когда Макс Фадеев рассказывал о своих первых победах над лишним весом, он посоветовал читателям пить три раза в день по 600 мл обычной воды, «приятно обжигающей горло».

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