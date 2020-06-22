Александр Буйнов уже выбрал себе место на кладбище

Сегодня, 14:25

Ольга Громова

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Александр Буйнов уже выбрал себе место на кладбище
Певец Александр Буйнов

Певец Александр Буйнов, который в течение десяти лет подряд боролся с раком предстательной железы, уже выбрал себе место на кладбище - рядом с родственниками Анастасии Заворотнюк. Исполнитель Москву не рассматривал. Для себя он выбрал кладбище близ деревни Анкудиновское Новомосковского административного округа. На нем нашли свое последнее пристанище отец и старший брат Анастасии Заворотнюк, которая сейчас также ведет борьбу с раком.

«Я забил себе место в деревне, где я живу. Зачем мне Москва?», - приводит слова Буйнова «Экспресс-газета».

Рак предстательной железы у Буйнова обнаружили десять лет назад. Музыкант после постановки страшного диагноза не поставил на себе крест. Наоборот, он был настроен бороться. За помощью обратился к отечественным специалистам, а не к зарубежным - и не прогадал, так как болезнь отступила. Но судя по тому, что место на кладбище себе подыскал, Александр Буйнов, вероятно, в какой-то момент в панику все же впадал.

Напомним, сейчас с раком головного мозга борется звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк. СМИ сообщают, что ей стало лучше, болезнь вошла в стадию ремиссии. Но на случай, если состояние здоровья Анастасии Заворотнюк снова ухудшится, медики готовы применить экспериментальную терапию.

Директор Института молекулярной биологии Александр Макаров заявил, что можно применить новейшую методику борьбы с терминальной стадией рака - посредством подобранных вирусов, которые могут уничтожить клетки опухоли.

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