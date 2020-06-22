Сергей Соседов рассказал о геях в российском шоу-бизнесе

Сегодня, 17:57

Ольга Громова

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Сергей Соседов рассказал о геях в российском шоу-бизнесе

Гей-мафии, о которой ходят легенды в шоу-бизнесе, нет, но мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации на эстрадном Олимпе хватает с лихвой. Откровения прозвучали из уст музыкального критика Сергея Соседова в интервью изданию «Собеседник».

Соседов никогда не скрывал, что лично он предпочитает мужчин, а не женщин. Однако сие обстоятельство не помогло ему сделать карьеру.

«Если бы в шоу-бизнесе была гей-мафия, я бы совсем на другом положении находился и имел гораздо больше, чем сейчас. Мне бы уже давно предложили вести программу на телевидении. Я бы мог давать очень хороший рейтинг как автор и ведущий», - поведал он, отметив, что теперь на ТВ его приглашают редко, и только как эксперта.

Геев, уверяет Соседов, в шоу-бизнесе много, но так уж повелось, что друг друга никто из них продвигать не спешит, посему каждый из них должен бороться за свое место под солнцем.

Музыкальный критик считает их неплохими, но не выдающимися, артистами.

«Средней руки, скажем. Ведь у нас часто среднее выдают за что-то выдающееся. Басков, Киркоров, Лазарев, Билан демонстрируют хороший уровень. Тот же Билан обладает многими вокальными техниками, он в Гнесинке учился, занимался с иностранными педагогами», - Сергей Соседов не постеснялся назвать и фамилии.

При этом он указал, что отечественные артисты своей сексуальной ориентации отнюдь не стесняются, просто не считают необходимым выставлять ее напоказ, афишировать.

Критик допускает, что количество геев на эстраде может увеличиться. Как и Дробыш ранее, Соседов подтвердил, что артисты-гомосексуалисты находят себе богатых любовников, а те уже стараются через продюсеров и репертуар продвинуть своих безголосых протеже.

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