Сатирик рассказал о разладе в семье Петросяна

Жизнь 74-летнего Евгения Петросяна представляет собой головную боль. Юморист разрывается между двумя любимыми женщинами - женой и дочерью. Об этом рассказал писатель-сатирик Леонид Натапов. 51-летняя дочь Петросяна, Викторина, не может поладить с новой женой отца, Татьяной Брухуновой. Женщины не могут общаться, так как не терпят друг друга, чем просто убивают Петросяна. Эти дамы треплют ему нервы, и пожилой артист находится между двух огней.

Викторина недовольна тем, что ее отец отписал большую часть имущества на Брухунову. Она уверена, что молодая пассия отца вьет из него веревки. Натапов утверждает, что ранее Петросяна было трудно заподозрить в излишней щедрости, но сейчас он готов все наследство передать молодой жене. Дочь юмориста невзлюбила Татьяну, так как та сейчас находится в куда более выгодном положении, нежели она. Еще до карантина Викторина прилетела из Нью-Йорка в Москву и ей пришлось самоизолироваться в квартире бывшей жены Петросяна, Елены Степаненко, с которой поддерживает хорошие отношения.

Словом, для Евгения Вагановича настали не самые лучшие времена, так что ему не позавидуешь. К тому же, недавно он поссорился со своим редактором. Напомним, что сейчас Петросян делит имущества с Еленой Степаненко. При этом бывшая супруга хочет половину нажитого с мужем имущества.

Поговаривают, что Петросян ссорится с дочерью из-за слухов о ребенке, которого суррогатная мать якобы родила для юмориста и его молодой жены. Также говорят, что Евгений женился на Татьяне для того, чтобы наследник носил его фамилию. Слухи о романе Петросяна и Брухуновой стали распространяться летом 2018 года, когда начался бракоразводный процесс юмориста со Степаненко, пишет Комсомольская правда . Татьяну нередко называют разлучницей. По данным СМИ, Петросян и Брухунова поженились в 2019 году в Кутузовском загсе.