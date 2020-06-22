Джон Уоррен после съемок в Курске ушел из шоу «Поедем, поедим»

Сегодня, 13:55

Ольга Громова

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Джон Уоррен после съемок в Курске ушел из шоу «Поедем, поедим»
Знаменитый британец Джон Уоррен

Знаменитый британец Джон Уоррен после съемок программы в Курске ушел из шоу «Поедем, поедим». На проекте он был целых восемь лет, но пришел к выводу, что надо расставаться с ним и что-то менять в своей жизни, иначе он остановится в развитии и новые горизонты перед ним никогда не откроются.

«Были моменты, когда я думал, что буду снимать выпуски «Поедем, поедим!» вечно. Но почти 300 выпусков позади и все-таки, я принял решение уйти из проекта», — признался Уоррен в своем Facebook.

Британец отметил, что как бы он не любил «Поедем, поедим» (шутка ли, целых восемь лет жизни он занимался именно этой работой), однообразие уже порядком надоело. Уоррен также попросил зрителей не расстраиваться - с канала он не уходит и уже осенью, в новом телесезоне, поклонники увидят его в новом амплуа.

Кулинарно-познавательная программа «Поедем, поедим!» выходит на НТВ с 2012 года. За эти восемь лет он сумел поколесить по 82 российским регионам и ознакомиться с кухнями 60 других стран мира. Курск стал последним российским городом, где побывал Джон Уоррен. Однако с его уходом проект не закрывается. У «Поедем, поедим» будет новый, не менее харизматичный, телеведущий - итальянец Федерико Арнальди.

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