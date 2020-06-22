Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем

Вчера, 23:54

Александр Зуев

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Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем

Ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони считает развод Гарика Харламова и Кристины Асмус розыгрышем. Как он сказал, эта дружеская подколка взбудоражила общественность и медийное пространство. Оказывается, недавно пара приняла участие в шоу, которое выйдет в июле. Маркони отметил, что супругам досталось  задание, которое нужно было выполнить вместе. 

По словам ведущего, посты супругов о разводе написаны «с карточки». Маркони подчеркнул, что до выхода шоу комик и его жена, как хорошие актеры,  продолжат говорить о разводе, но как только выйдет выпуск, карты будут раскрыты.

По условиям шоу Comment Out участникам приходится публиковать провокационные посты, что и сделали Харламов и Асмус, когда одновременно каждый в своем Инстаграме заявили о решении расстаться.

Ранее источники из окружения семьи Кристины и Гарика  предположили, что супруги поссорились из-за ремонта в купленном доме, куда они  переехали. Известно, что их дом расположен в элитном поселке в Подмосковье.

Напомним, что Харламов и Асмус объявили о разводе  22 июня в Instagram. По словам Кристины, к такому решению супруги пришли около года назад. А Гарик поблагодарил жену за восемь лет брака и за дочь Настю. Харламов и Асмус подчеркнули, что в их разводе никто не виноват. Они  пообещали остаться любящими родителями для дочки.

Многие пользователи Сети сочли, что супруги разругались из-за откровенных сцен, в которых участвовала Асмус, снимаясь в фильме «Текст». А соведущая телепередачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова высказала мнение, что парочка вовсе не разводится, а просто поймала хайп, пишет Комсомольская правда.

Но в основном публика восприняла новость о разводе всерьез, ведь сейчас многие звезды расстаются. К примеру, певец Эмин решил развестись с  Аленой Гавриловой. Певица Пелагея тоже  подала на развод с Иваном Телегиным. Оксана Самойлова заявила, что их брак с Джиганом распался, а Павел Прилучный расстался с Агатой Муцениеце.

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