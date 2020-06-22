Елена Летучая рассказала, как муж затыкает ей рот

Сегодня, 19:12

Александр Зуев

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Елена Летучая рассказала, как муж затыкает ей рот

Телеведущая Елена Летучая, завоевавшая народную любовь, откровенно рассказала о своей личной жизни. Она и ее супруг, предприниматель Юрий Анашенков, в ближайшее время отметят четвертую годовщину свадьбы. Елена счастлива в браке, и она уверена, что они давно расстались бы, если бы не жесткий характер ее мужа. В отличие от знаменитой жены, Юрий, который сделал карьеру в бизнесе и правовой сфере, не привык к публичности. Лишь в очень редких случаях он выходит в свет с супругой. Юрий также нечасто выкладывает фото в соцсетях.

Но Елене нравится, что ее избранник не любит «светиться». Летучая отметила, что муж не стремится привлечь прессу к своей персоне, поэтому он старается от этого отстраниться. В целом она им довольна.

«У меня прекрасный муж. Справиться с таким характером, как у меня, мог только такой мужчина, как он», - сказала Елена в недавнем интервью.

Зачастую, командуя на работе, телезвезда приходит домой и продолжает наводить менторским тоном порядок, но Юрий тут же ставит ее на место. По словам Елены, в таких случаях ей просто нужно говорить «цыц». Если ее остановить умело и аккуратно, то она может не без удовольствия снять платье, каблуки, надеть уютную пижаму и расслабиться.

Елена считает, что рядом с таким сильным мужчиной, как ее супруг, она чувствует себя настоящей женщиной, пишетWoman.ru.

Отметим, что Елена Летучая известна зрителям по программе «Ревизорро» на телеканале «Пятница!». Вместе со съемочной группой она инспектировала рестораны, кафе и отели на соответствие санитарным нормам.

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