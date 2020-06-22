Елена Летучая рассказала, как муж затыкает ей рот

Телеведущая Елена Летучая, завоевавшая народную любовь, откровенно рассказала о своей личной жизни. Она и ее супруг, предприниматель Юрий Анашенков, в ближайшее время отметят четвертую годовщину свадьбы. Елена счастлива в браке, и она уверена, что они давно расстались бы, если бы не жесткий характер ее мужа. В отличие от знаменитой жены, Юрий, который сделал карьеру в бизнесе и правовой сфере, не привык к публичности. Лишь в очень редких случаях он выходит в свет с супругой. Юрий также нечасто выкладывает фото в соцсетях.

Но Елене нравится, что ее избранник не любит «светиться». Летучая отметила, что муж не стремится привлечь прессу к своей персоне, поэтому он старается от этого отстраниться. В целом она им довольна.

«У меня прекрасный муж. Справиться с таким характером, как у меня, мог только такой мужчина, как он», - сказала Елена в недавнем интервью.

Зачастую, командуя на работе, телезвезда приходит домой и продолжает наводить менторским тоном порядок, но Юрий тут же ставит ее на место. По словам Елены, в таких случаях ей просто нужно говорить «цыц». Если ее остановить умело и аккуратно, то она может не без удовольствия снять платье, каблуки, надеть уютную пижаму и расслабиться.

Елена считает, что рядом с таким сильным мужчиной, как ее супруг, она чувствует себя настоящей женщиной, пишетWoman.ru .

Отметим, что Елена Летучая известна зрителям по программе «Ревизорро» на телеканале «Пятница!». Вместе со съемочной группой она инспектировала рестораны, кафе и отели на соответствие санитарным нормам.