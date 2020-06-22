Вышел трейлер хоррора «Кольская сверхглубокая»

Кинокомпания «Вольга» опубликовала трейлер фильма «Кольская сверхглубокая», который был снят режиссером Арсением Сюхиным в жанре триллера. В картине, основанной на реальных событиях, рассказывается о том, как в 1984 году группа ученых была озадачена странными звуками, исходящими из самой глубокой скважины в мире. Речь идет о скважине, заложенной в 10 км от города Заполярный, получившей название «колодец в ад». Бурение скважины, которая представляла собой амбициозный проект советских ученых по исследованию земной коры, было начато в 1970 году.

Отметим, что звуки, формирующиеся на глубине более 12 километров, напоминали крики и стоны множества людей. Специалистам предстояло выяснить причины этого необъяснимого явления. Исследовательская группа отправляется под землю, чтобы узнать, какая тайна скрывается в глубочайшей скважине, но они не могли даже представить, что именно их ждало на этой глубине.

На территории горной выработки в мире было обнаружено нечто, что угрожает всему человечеству. Премьера фильма, продюсером которого выступил Сергей Торчилин, запланирована на 17 сентября. Съемки триллера проходили в Мурманской области в начале года, пишет КиноПоиск . Главную роль в картине исполнила Милена Радулович, которая почти все трюки в фильме выполнила сама. В процессе создания фильма Торчилин изучал материалы, связанные с разработкой Кольской скважины, и побывал в Мурманской области. Добавим, что документы, касающиеся глубочайшей скважины, по-прежнему засекречены.