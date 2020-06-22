Разин допустил, что семье Захарова заплатили, чтобы они не брали денег от Ефремова

Музыкальный продюсер и создатель студии «Ласковый май» Андрей Разин на своей странице в социальной сети Instagram предположил, что семье Сергея Захарова заплатили с тем, чтобы они всячески отказывались от материальной помощи со стороны актера Михаила Ефремова. Он убежден, что дать деньги могли недруги артиста. В этом он видит не что иное, как политическую расправу. Всем известно, каким острым является детище Михаила Ефремова «Гражданин Поэт».

Разин отметил, что непротив, когда мочат и травят оппозиционеров, которые продали душу «америкосам». Но Ефремов - это другое. По мнению продюсера, такую участь он на себя навлек от независимости и самомнения.

«Недоброжелатели Михаила Ефремова заплатили семье погибшего Сергея Захарова и пытаются упрятать его надолго за решётку», - пишет Разин и отмечает, что ему даже известна примерная сумма, которую заплатили близким погибшего водителя.

«Эти люди вышли на семью покойного сразу после ДТП и предложили им неимоверную сумму денег, а также хорошую защиту, лишь бы семья не шла ни на какие уступки в отношении Михаила Ефремова», - отметил Андрей Разин.

Добавим, что это пока лишь его предположения. Никаких других доказательств этому нет. А семья Захарова после видеообращения Ефремова заявила, что его извинения были запоздалыми. И деньги им не нужны - они добиваются строгого наказания для актера.