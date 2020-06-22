Супруга Михаила Ефремова оправдывала алкогольную зависимость мужа

Сегодня, 12:52

Ольга Громова

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Супруга Михаила Ефремова оправдывала алкогольную зависимость мужа
Михаил Ефремов с женой

Софья Кругликова, пятая жена актера Михаила Ефремова, находила оправдания алкоголизму мужа и не спешила кодировать его от зависимости, которая, в итоге, вылилась в смертельное ДТП по его вине. Об этом узнала «Комсомольская правда». Супруга знаменитого актера была уверена, что добрая и израненная душа одного из авторов проекта «Гражданин Поэт» и стала в некоторой степени главной причиной его алкогольной зависимости.

Наблюдая проблему, Софья все же не спешила обратиться к специалистам с тем, чтобы закодировать благоверного. Она считала, что это не что иное, как насилие над душой и телом. При этом сама Кругликова своеобразно беспокоилась о здоровье Ефремова - подсыпала ему травки для детокса печени. Также она пыталась его вытянуть на различные мероприятия, чтобы у него не было в мыслях напиться.

Издание особо подчеркивает, что хотя Софья и не повлияла на то, чтобы муж избавился от вредной привычки, она приучила детей к здоровому образу жизни. Они - приверженцы раздельного питания и закаливания. А супруга женщине удалось мотивировать в одном - начать ходить в спортзал. Благодаря этому Михаил Ефремов лишился 15 лишних килограммов.

Напомним, ДТП с участие актера произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. В результате столкновения внедорожника Михаила Ефремова с фургоном погиб Сергей Захаров.

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