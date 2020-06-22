Сябитова готова помирить Асмус и Харламова в шоу «Давай поженимся!»

Телеведущая Роза Сябитова вызвалась помочь Гарику Харламову и Кристине Асмус в примирении и посоветовала паре прийти на программу «Давай поженимся!». Сваха выразила уверенность, что ведущим шоу хватит опыта и навыков, чтобы вернуть супругам былые отношения. Вместе с тем Сябитова подчеркнула, что у Харламова и Асмус намерения должны быть искренними.

Наряду с этим Сябитова не забыла похвалиться, упомянув, что благодаря программе на свет появились уже сотни детей. Таким образом можно сказать, что любовное шоу работает в пользу демографического взрыва. Роза считает, что она в силах помочь ищущим любовь создать крепкую семью. Вместе с тем она резко высказалась против того, чтобы шоу использовали для хайпа. Говоря о предстоящем разводе актрисы и комедианта, Сябитова добавила, что в эту историю она не верит, так как считает, что когда люди разводятся, особенно когда есть дети в семье, то это не делается напоказ, пишетdni.ru .

Напомним, что звезда «Интернов» Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов объявили о расставании после восьми лет брака. Супруги растят дочь, которая после развода остается жить с мамой. Примечательно, что журналисты не нашли их дела о бракоразводном процессе на сайте Мосгорсуда. Но адвокаты уверяют, что заявление на развод пара подала еще полтора месяца назад.