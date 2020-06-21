Ангелина Вовк рассказала, как пережила клиническую смерть

Легенда советского телевидения Ангелина Вовк пришла в студию программы «Судьба человека» на канале «Россия 1». Телеведущая решилась на откровенную беседу, в ходе которой поведала об интересных и в то же время тяжелых моментах своей жизни. Она объяснила, почему не стала матерью. Как выяснилось, когда телеведущей исполнилось 33 года, у нее случилась внематочная беременность, из-за чего она оказалась в состоянии клинической смерти.

Однажды Ангелина снималась в «Голубом огоньке», и ей стало плохо. Телеведущую доставили в клинику Склифосовского. В операционной хирург сделал пациентке надрез в области живота. В этот момент у Ангелины было затуманенное сознание. Девушка была на грани жизни и смерти. Она лежала вся в трубках: в носу, во рту.

В тот период она прошла через чудовищное испытание. Во время клинической смерти ей вдруг стало хорошо. Она увидела коридор, по которому летела, а потом услышала крик мамы и врача. К счастью, молодую пациентку откачали врачи - вытащили с того света. За короткий промежуток времени Ангелина похудела на 20 килограммов. На протяжении нескольких месяцев ее кормили через трубки.

«Я полгода лечилась. Осталась жить вопреки всем прогнозам медиков», - сказала гостья студии.

Однако после этих страданий Ангелина уже не могла иметь детей, о чем врачи ей прямо заявили. 77-летняя телеведущая уверена, что если бы тогда врачи вовремя не спохватились и не бросили ее в операционную, то она бы погибла.

Многие телезрители помнят Ангелину Вовк как жизнерадостную ведущую музыкальных и детских программ, но тогда никто не догадывался, что телезвезда серьезно болела и отчаянно боролась за свою жизнь.