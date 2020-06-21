О мистическом совпадении в ДТП с Ефремовым рассказал Иван Охлобыстин

Сегодня, 19:08

Ольга Громова

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О мистическом совпадении в ДТП с Ефремовым рассказал Иван Охлобыстин

«Пьяное» ДТП Михаила Ефремова разделило отечественных знаменитостей на два лагеря - тех, кто осуждает, и тех, кто сочувствует талантливому актеру, пытается найти оправдание его алкоголизму.

Иван Охлобыстин, актер и временно отстраненный от службы священник, нашел мистическое объяснение событию. О нем актер рассказал в интервью Starhit.ru.

Когда-то Михаил Ефремов и Иван Охлобыстин задумывали пьесу «Пар». По сценарию главный герой, которого должен был играть сын Олега Ефремова, в конце фильма находит свою гибель.

«Хотя я человек не суеверный, констатирую: очень многие вещи, большинство из того, что есть в этой пьесе, произошло. До мелочей. Предположим, тот персонаж, которого должен был играть сам Михаил Олегович и которого по пьесе звали Михаил Олегович Камергерский, погибает в конце — его убивают», - поведал звезда «Интернов».

Охлобыстин считает это мистическим совпадением или предсказанием. Сам Иван, комментируя ДТП, заявлял, что в аварии погибли не один, а два человека. Первый - Сергей Захаров, а второй - сам Ефремов. Конечно, в переносном смысле. Охлобыстин имел ввиду, что Михаил Евремов как величайший актер себя загубил.

Да он и сам это признал во время видеообращения к семье погибшего.

Михаил Олегович заявил буквально следующее:«Ефремова больше не существует».

Напомним: Михаил Ефремов и Иван Охлобыстин дружат уже более 30 лет.

Также напомним, что резонансное ДТП, за которое общество продолжает клеймить «Гражданина Поэта», случилось 8 июня на Смоленской в Москве. Актер Михаил Ефремов в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения протаранил фургон, в котором ехал Сергей Захаров. Последний получил серьезные телесные повреждения и утром следующего дня умер в реанимации.

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