В любимом пабе Ефремова рассказали о визите актера перед смертельным ДТП

Сегодня, 19:02

Александр Зуев

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В любимом пабе Ефремова рассказали о визите актера перед смертельным ДТП

Сотрудники московского паба, который любил посещать Михаил Ефремов, рассказали о приезде актера в тот роковой вечер, когда произошла смертельная авария. По их словам, в тот день, 8 июня, ресторан работал только на вынос и не продавал спиртное, поэтому актер приехал только за едой. Но в пабе не смогли сказать, почему Ефремов провел в пабе сорок минут и вышел из бара без каких-либо пакетов.

Ранее один из посетителей Ulysses Pub рассказал, что у Заслуженного артиста России был открыт счет в пабе, и обычно с порога он кричал, чтобы ему налили горячительного напитка. По его словам, любимец публики частенько появлялся в пабе со звездами шоу-бизнеса и театра. При этом знаменитый завсегдатай паба мог зайти в питейное заведение жутко пьяным и с «незастегнутой ширинкой».

Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов сел за руль в нетрезвом состоянии и устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер остался цел и невредим. За пьяное вождение в отношении Ефремова завели уголовное дело, а его отправили под домашний арест до 9 августа.

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