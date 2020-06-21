Павла Прилучного заметили на прогулке с Мирославой Карпович

Разведенный Павел Прилучный был замечен поклонниками во время шоппинга с актрисой из «Папиных дочек» Мирославой Карпович. В Instagram-аккаунте Админ Аншлак появился снимок артистов, гуляющих вместе на Невском проспекте Санкт-Петербурга. На фото звезды стоят рядом, улыбаются и общаются. В руках у Прилучного несколько фирменных пакетов. Сами знаменитости свою встречу решили не афишировать.

Павел Прилучный несколько дней отдыхает в Санкт-Петербурге. В соцсетях он делится фотографиями своих развлечений. На снимках актер знакомится с достопримечательностями и уличными артистами, катается на яхте, гуляет по городу. Однако на фото с его страницы нет человека, с которым он проводил время. Карпович же несколько дней не делала публикаций в своей соцсети.

Актеры знакомы давно — они работают в одном театре. В последнее время они часто проводят время вместе помимо работы. Так, в марте 2020 на странице Прилучного появилось фото, на котором он стоит в аэропорту в обнимку с актрисой.

Напомним, 15 июня 2020 Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись после 11 лет семейной жизни. Со слов Агаты причиной разрыва стали побои и измены супруга. Несмотря на обиды, звезды расстались мирно, заранее оговорив вопросы о детях и имуществе. Дети остались жить с матерью, Прилучный часто забирает их к себе на выходные дни.