Ларису Гузееву попросили подыскать невесту Гарику Харламову

У шоумена Гарика Харламова и актрисы Ларисы Гузеевой - особые отношения. Первый любит троллить ведущую «Давай поженимся», а вторая на его выпады реагирует довольно остро и болезненно. Нередко даже поклонники упрекали Гарика, что он слишком уж жестко подтрунивает над артисткой. Однако теперь у Гузеевой появился повод отплатить ему той же монетой. Причем, не только в Инстаграме, а буквально у себя на программе - как говорится, лицом к лицу.

Вчера Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили, что разводятся. Новости потрясли всех и расстроили поклонников пары. Многие надеются, что знаменитости еще помирятся.Другие убеждены, что пути назад нет. Некоторые подписчики Гарика обратились к Ларисе Гузеевой и попросили пригласить комика к себе на программу «Давай поженимся», чтобы он мог выбрать себе невесту.

«Лариса Андреевна! Слышали, Гарик Харламов развелся с Кристиной Асмус. Вы позовете его к себе на «Давай поженимся?», «Лариса, вы просто обязаны теперь позаботиться о личной жизни одинокого Харламова», - обратились фолловеры.

Лариса Гузеева проявила благоразумие и предпочла даже не отвечать на подобные просьбы.

Напомним, Гарик Бульдог и Кристина Асмус объяснили, что их решение о разводе зрелое, и пикантная сцена из «Текста», а также карантин с его ограничениями к расставанию никакого отношения не имеют.