Ширвиндт назвал причину ухода Добронравова из Театра сатиры

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт раскрыл причину, по которой уволился Федор Добронравов. Как выяснилось, актер, работавший в театре с 2003 года, заявил, что у него есть своя фирма, которая требует внимания. В недавнем интервью Добронравов назвал себя свободным художником. Несмотря на уход из театра, актер доиграет в запланированных спектаклях. Ширвиндт с пониманием отнесся к решению артиста, отметив, что Добронравов не может быть вечно пришитым к театру. Известно, что Добронравов уволился из Театра сатиры по собственному желанию. Сам он заявил, что просто устал после 16 лет работы на сцене.

Поклонники театра знают комедийного актера по таким спектаклям, как «Чемоданчик», «Грустно, но смешно», «Незабываемые знакомства». Телезрителям Добронравов запомнился по роли Ивана Будько в сериале «Сваты». Кстати, съемки седьмого сезона «Сватов» перенесли на 2021 год. Российский актер театра и кино также снялся в сериалах «Ликвидация», «Папины дочки», «Кадетство» и фильмах «Изображая жертву», «О чем говорят мужчины» и «Жили-были». В апреле Народный артист России Федор Добронравов был удостоен ордена Дружбы.

Ранее актеру разрешили въезд на территорию Украины. Напомним, что запрет был наложен из-за его поддержки присоединения Крыма к России.