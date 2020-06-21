Харламов и Асмус договорились о разделе имущества

Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся и делят имущество. Артист попросил родных, друзей и коллег по «Comedy Club» не обсуждать это. Асмус с дочерью Настей осталась жить в элитном подмосковном поселке. В этом году девочка пойдет в первый класс в частную школу, которая расположена рядом с домом. Именно поэтому Харламов оставил недвижимость супруге. У самого же актера есть квартира на проспекте Мира за выигранные в латвийском казино деньги. Остальная сумма пошла на покупку загородного дома.

Один из коллег Харламова, пожелавший остаться анонимным, прокомментировал ситуацию с разводом изданию «КП». Он сказал, что причина развода знаменитостей ему неизвестна. Он предположил, что это может быть связано с тем, что Асмус в последнее время много работала, а Гарик переехал в московскую квартиру. Супруги никогда не скандалили, и ничего не предвещало раздора в отношениях. Друзей насторожил тот факт, что зимой Асмус отправилась в отпуск без супруга. Сама она объяснила это занятостью Харламова на работе.