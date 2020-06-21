Харламов и Асмус договорились о разделе имущества

Сегодня, 11:40

Анна Морозова

0

Image 16+
Харламов и Асмус договорились о разделе имущества
Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся

Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся и делят имущество. Артист попросил родных, друзей и коллег по «Comedy Club» не обсуждать это. Асмус с дочерью Настей осталась жить в элитном подмосковном поселке. В этом году девочка пойдет в первый класс в частную школу, которая расположена рядом с домом. Именно поэтому Харламов оставил недвижимость супруге. У самого же актера есть квартира на проспекте Мира за выигранные в латвийском казино деньги. Остальная сумма пошла на покупку загородного дома.

Один из коллег Харламова, пожелавший остаться анонимным, прокомментировал ситуацию с разводом изданию «КП». Он сказал, что причина развода знаменитостей ему неизвестна. Он предположил, что это может быть связано с тем, что Асмус в последнее время много работала, а Гарик переехал в московскую квартиру. Супруги никогда не скандалили, и ничего не предвещало раздора в отношениях. Друзей насторожил тот факт, что зимой Асмус отправилась в отпуск без супруга. Сама она объяснила это занятостью Харламова на работе.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Федор Добронравов объяснил перенос съемок сериала «Сваты» на 2021 год

Вчера, 14:53

Мама Тимати прокомментировала отписку от Решетовой в Instagram

Вчера, 13:21

У сына Джигана и Самойловой обнаружились проблемы со здоровьем

Вчера, 09:54

Семейный бизнес Валерии и Пригожина оказался на грани разорения

Вчера, 08:46

Адвокат Ефремова объяснил, почему его подзащитный сел за руль пьяным

21-06-2020, 19:32

Адвокат Ефремова опроверг наличие суицидальных мыслей у актера

21-06-2020, 10:29

Экс-директор «Уральских пельменей» рассказал о доходах коллектива

20-06-2020, 21:48

Режиссер Сергеев рассказал, как Ефремов избивал женщин

20-06-2020, 19:22

Гражданская супруга погибшего в ДТП с Ефремовым водителя рассказала про аборт

20-06-2020, 15:39

Наталья Фриске после пластики стала похожей на Ирину Шейк

20-06-2020, 14:29

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

20-06-2020, 13:11

В новом проекте Netflix сыграет актриса из «Великолепного века»

20-06-2020, 12:20

Сын Децла перестал быть похожим на своего отца

19-06-2020, 17:28

Дочь Михаила Ефремова собирается взять мать под свою опеку

19-06-2020, 14:55

Эмин Агаларов прокомментировал развод и роман с Полиной Гагариной

19-06-2020, 14:01

В «Союзмультфильме» пообещали, что Волк в новых сериях «Ну, погоди!» курить не будет

19-06-2020, 13:50

Турецкий актер Бурак Озчивит напугал телезрителей

19-06-2020, 13:15

Домогаров не выйдет на сцену из-за Ефремова

19-06-2020, 10:34

Гусман считает, что Ефремов «не заслужил такого конца»

18-06-2020, 09:28

Ургант обсмеял ролик Киркорова про десантников

17-06-2020, 17:05

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров