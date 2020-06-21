Гогунский и Пригожин высказались о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус

Одновременное заявление актрисы Кристины Асмус и шоумена Гарика Харламова о разводе после восьми лет отношений стало событием резонансным, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Объявляя о том, что истории их брака пришел конец, Гарик подчеркнул, что разрыв никоим образом не связан с откровенной сценой в фильме «Текст» и пандемией коронавируса. Решение о разводе взвешенное и зрелое, и к нему супруги шли целый год.

Развод Асмус и Харламова нынче обсуждают все. Не стал исключением и Иосиф Пригожин. Свое мнение он высказал в эфире «5 канала». По словам продюсера, ему очень сложно комментировать чужие отношения. Однако он уверен в том, что причина расставания кроется не в том, что из-за коронавируса супруги были вынуждены находиться вместе 24 часа в сутки.

«Я не думаю, что причиной является карантин. Что в карантине, что вне него, отношения могут меняться», - высказался Пригожин.

Он добавил, что у каждой пары есть «свои скелеты в шкафу», а «рыться в чужом шкафу крайне трудно».

Актер Виталий Гогунский, звезда «Универа», считает, что Кристина Асмус и Гарик Харламов осознанно пришли к такому решению и не стоит их за это осуждать или травить. А то в сети уже считают, что заявление о разводе не что иное, как хайп. Добавляют масла в огонь и психологи, щедро раздающие комментарии о том, что реакция людей, которые разводятся, совершенно иная. Для большинства пар это болезненное событие, и переживать его предпочитают тихо, а не выставлять все напоказ - тем более-то, что и слухов в сети о расставании этой звездной пары не было.

«Не ради хайпа они делают это, а просто обдуманно пришли к этому. Два достойных человека только так и поступают», - говорит Гогунский.

Он, наоборот, уверен, что Асмус и Харламов поступили разумно, одновременно объявив о разводе, так им удалось избежать многих сплетен и кривотолков.