Федор Добронравов объяснил перенос съемок сериала «Сваты» на 2021 год

Сегодня, 14:53

Анна Морозова

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Федор Добронравов объяснил перенос съемок сериала «Сваты» на 2021 год

Актер Федор Добронравов сообщил, что седьмой сезон популярного сериала "Сваты" задерживается на год из-за пандемии коронавируса.

Добронравов рассказал, что актеры ожидали, что съемки возобновятся в ближайшее время. Актер связался с руководством "Сватов" в Киеве, чтобы узнать подробности дальнейшей работы. Режиссер сообщил, что из-за пандемии съемочная площадка еще не готова. В интервью "Телепрограмме" Добронравов сообщил, что новый сезон многосерийной кинокомедии выйдет на экраны не раньше следующего года.

Артист рассказал, что съемки седьмого сезона «Сватов» планировалось проводить в Беларуси. Однако в условиях закрытых границ это оказалось невозможным. В седьмом сезоне сериала будет 12 серий. Многие из них уже были отсняты зимой. В новом сезоне на экранах появятся полюбившиеся зрителям персонажи.

Добронравов также рассказал, почему он решил уйти из Театра Сатиры. Такое решение артист принял вовсе не внезапно. Ходили слухи, что актер уходит из-за смены руководства театра. Отмечается, что уход такого человека, как Добронравов, может серьезно ударить по репутации легендарного театра. Но он признался, что решил покинуть труппу из-за того, что очень устал. Артист отметил, что, несмотря на увольнение, он будет участвовать в некоторых спектаклях.

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