Мама Тимати прокомментировала отписку от Решетовой в Instagram

Сегодня, 13:21

Анна Морозова

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Мама Тимати прокомментировала отписку от Решетовой в Instagram
Мама Тимати и Решетова больше не подписаны дрг на друга в Instagram

Внимательные пользователи соцсетей заметили, что возлюбленная известного рэпера Тимати Анастасия Решетова и его мать Симона Юнусова не подписаны друг на друга в Instagram. Ходят слухи, что женщины отменили подписки после выходных дней, которые они провели вместе. Мама Тимати объяснила, в чем тут дело.

На прошлой неделе 60-летняя Симона Юнусова увиделась с внуком, которого не видела 2 месяца. Несколько дней мама Тимати провела с сыном и его возлюбленной. После совместного времяпровождения Юнусова и Решетова отписались друг от друга в Instagram. Есть предположение, что у женщин возникли разногласия по поводу воспитания ребенка. Любопытные поклонники сразу налетели с вопросами. Решетова предпочла хранить молчание. А вот мать певца прокомментировала произошедшее.

«Я никогда не была подписана на Настю», — заявила мама Тимати.

Почему Симона не подписана на избранницу сына — осталось неизвестным. Но уже давно ходят слухи, что между свекровью и невесткой все не так гладко. Более того, Юнусова как-то высказалась, что она не считает Решетову членом семьи.

«Я никогда не мечтала о дочери!» — заявила женщина.

На днях 24-летняя Анастасия Решетова поделилась, как она воспитывает своего маленького сына. Модель отметила, что у нее свои взгляды на воспитание ребенка. Решетова рассказала, что она делает все не по стандартам, а именно – водит малыша в баню, неправильно пристегивает, разрешает трогать котов и даже грызть баранку.

«Меня всегда умиляет то, как расходятся мнения по поводу материнства. Но я в первую очередь слушаю свое материнское сердце, а не кого-то еще» — поделилась возлюбленная певца.

Мама Тимати тоже рассказала о своих методах воспитания. С восьмимесячным Ратмиром звездная бабушка проводит мало времени. А вот с внучкой от предыдущих отношений Тимати она видится почти каждый день. Недавно Симона рассказала, что обучает шестилетнюю Алису рукоделию.

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