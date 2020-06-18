У сына Джигана и Самойловой обнаружились проблемы со здоровьем

Сегодня, 09:54

Александр Зуев

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У сына Джигана и Самойловой обнаружились проблемы со здоровьем
Оксана Самойлова с маленьким сыном

Оксана Самойлова решила не разводиться с рэпером Джиганом, и вроде проблемы личной жизни модель разрешила. Однако накануне звезда Инстаграма обратилась к подписчикам с просьбой о помощи. Ее новая проблема касается маленького сына Давида, появившегося на свет в США несколько месяцев назад. По словам Оксаны, у малыша с рождения - плохая проходимость слезных каналов. Эта неприятность, которую нельзя назвать критической, доставляет мальчику и родителям немало дискомфорта и хлопот. Одной из первых на пост модели ответила Глюкоза.

По ее мнению, ребенку нужен массаж, который может сделать знающий врач. Певица также добавила, что ее ребенку это в свое время помогло. Другие подписчики также рассказали, что у их детей была такая же проблема. Так, одна девушка заявила, что офтальмолог назначил ее ребенку капать разные капли.

В свою очередь Самойлова обращалась к врачам и в США, и в России, но американские педиатры говорят одно, а российские - противоположное. И теперь многодетная мама разрывается между двух огней, опасаясь допустить ошибку, поэтому она решила обратиться к более опытным родителям. За несколько часов ее пост прочли свыше 820 000 человек. Какое решение примет Оксана, неизвестно. Примечательно, что единого мнения у пользователей нет. Одни утверждают, что эта проблема решится по мере взросления ребенка. Другие считают, что без медиков не обойтись, пишет Bimru.ru.

Отметим, что у инстадивы Оксаны Самойловой и ее мужа, музыканта Джигана, четверо детей - трое дочерей и родившийся недавно долгожданный сын. Но, как оказалось, у многодетных родителей не так много опыта, как ожидалось.

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