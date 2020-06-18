Семейный бизнес Валерии и Пригожина оказался на грани разорения

Певица Валерия и ее супруг, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, находятся на грани разорения. Они могут потерять бизнес по производству диетических продуктов питания, сообщает телеграм-канал Mash. По его данным, продюсер, Валерия и Эмин Агаларов вместе основали компанию «Гуд Фуд Стайл», на рынке известную как No Secret by Valerya, в 2018 году. Уже через год бизнес потерял 4,7 миллиона.

Проблемы с финансами привели к тому, что Пригожин решил попросить помощи у государства Он подавал заявление на выплату МРОТ на сотрудников. Помощь в период пандемии составляет 12130 рублей в месяц. Но налоговая инспекция узнала, что часть сотрудников владельцы бизнеса уволили до начала карантина, поэтому в выплате было отказано. Примечательно, что до подачи заявление на выплату Пригожин сделал ряд резонансных заявлений относительно бедственного положения артистов, которые в период пандемии вынуждены влачить нищенское существование.

После этих слов на продюсера набросились как его коллеги, так и многие рядовые граждане, хотя некоторые знаменитости, такие, как стриптизер Сергей Глушко, поддержали Пригожина. А партия «Коммунисты России» в качестве гуманитарной помощи отправила ему и Валерии по пачке лапши быстрого приготовления. 51-летний продюсер назвал это «очередной провокацией», пишет Московский Комсомолец . Но, видимо, когда Пригожин жаловался на бедность, он не лукавил, и, судя по всему, в ближайшее время ему придется отказаться от роскошных автомобилей и загородных особняков.

Ранее сообщалось, что бизнес российских комиков Михаила Галустяна и Александра Реввы также трещит по швам. Артисты владеют компанией «Эйс Гейминг» по продаже внутриигровых элементов для игры CS:GO.