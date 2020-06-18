Адвокат Ефремова объяснил, почему его подзащитный сел за руль пьяным

Адвокат Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, рассказал, почему актер, изрядно выпив в баре, решил сесть за руль.

Ранее ведущий Андрей Малахов в эфире своего шоу предположил, что Ефремов запил после заявления его дочери о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Однако Эльман Пашаев эту версию назвал чушью. По словам юриста, актер вовсе не удивился поступку своей дочери, поэтому едва ли он переживал по этому поводу.

Адвокат также рассказал, что произошло в тот роковой вечер 8 июня.

Как заявил юрист, в тот день актеру позвонил его друг, известный человек, который сейчас находится на Украине. Он рассказал, что его жена и дочь в очень тяжелом состоянии находятся в больнице и попросил у Ефремова помощи.

Поскольку границы с Украиной сейчас закрыты, друг попросил Михаила съездить в клинику и помочь, чем он сможет. В тот день как раз был православный праздник (7 июня была Троица, 8 июня — Духов день) и по этому поводу Михаил выпил, но решил выручить друга, поэтому сел за руль. Со слов Пашаева, его подзащитный - отзывчивый человек и не мог не помочь знакомому, а потому без раздумий направился в клинику.

Адвокат 56-летнего актера также добавил, что Ефремов — добросовестный человек, поэтому не станет выкручиваться из сложной ситуации, в которой оказался, пишет Собеседник .

Как уже известно, 8 июня в центре Москвы по вине пьяного Михаила Ефремова в ДТП погиб Сергей Захаров, водитель из Рязани. В отношении актера возбудили уголовное дело, а его самого отправили под домашний арест.