Адвокат Ефремова опроверг наличие суицидальных мыслей у актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью изданию «Собеседник» заявил , что появляющиеся в прессе сообщения о том, что его подзащитный после резонансного ДТП пытался свести счеты с жизнью, не соответствуют действительности. Суицидальных мыслей у актера не возникло, заверил юрист.

Эльман Пашаев говорит, что позволить себе безрассудные действия актер Михаил Ефремов не может, поскольку у него на иждивении трое несовершеннолетних детей.

Старшая из дочерей сейчас учится, образование - платное. Адвокат возмутился тем, что журналистам приходят в голову такие мысли и они выкладывают их на публику. А новости, между тем, читают и его дети.

Адвокат артиста добавил, что в прессе появляются и другие новости, которые далеки от правды. К примеру, сообщения о скорых, которые приезжают к дому Ефремова, также неправдивы. Если бы все было так, объясняет Пашаев, папарацци бы точно их засняли и фото бы облетели весь рунет.

В то же время Ефремов готов понести наказание за совершенное ДТП.

«Самый худший вариант, который ему светит – это отбывание наказания в общем режиме. Ему не грозит строгий режим», - заверил адвокат.

Напомним, резонансное ДТП, устроенное Михаилом Ефремовым в состоянии алкогольного опьянения, после которого умер водитель Сергей Захаров, состоялось 8 июня нынешнего года в Москве.