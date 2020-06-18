Экс-директор «Уральских пельменей» рассказал о доходах коллектива

Бывший директор и участник «Уральских пельменей», Сергей Нетиевский рассказал, сколько зарабатывает шоу. Он сообщил, что на сегодняшний день доход проекта составляет около 300 миллионов рублей в год.

Со слов Нетиевского, в период с 2009 по 2015 год актёры и авторы «Уральских пельменей» заработали более 400 миллионов рублей, а с корпоративов они получили 500 млн рублей. Экс-директор отметил, что у участников шоу есть по несколько квартир, домов и машин. Экс-директор подчеркнул, что актеры хорошо получали и при его руководстве, но им оказалось этого мало.

«Жадность - это порок», - прокомментировал жажду большего заработка он.

Напомним, что Сергей Нетиевский был директором шоу «Уральские пельмени» с 2011 по 2015 года. За увольнение шоумена проголосовали все участники проекта. Сергей Нетиевский вот уже несколько лет судится с нынешним директором шоу Евгением Орловым за интеллектуальную собственность. Нетиевский рассказал при каких условиях он готов заключить мирный договор с «Уральскими пельменями». Для того чтобы прекратить все бесконечные суды, он предлагает коллективу вернуть документально подтвержденные займы 68,8 миллиона рублей в компанию «Идея Фикс медиа». Эти средства были выведены в 2016 году как заем. Нетиевский предполагает, что эти средства были потрачены актерами шоу, поэтому он готов пойти на уступки и предоставить коллективу рассрочку.