Экс-директор «Уральских пельменей» рассказал о доходах коллектива

Сегодня, 21:48

Анна Морозова

0

Image 16+
Экс-директор «Уральских пельменей» рассказал о доходах коллектива

Бывший директор и участник «Уральских пельменей», Сергей Нетиевский рассказал, сколько зарабатывает шоу. Он сообщил, что на сегодняшний день доход проекта составляет около 300 миллионов рублей в год.

Со слов Нетиевского, в период с 2009 по 2015 год актёры и авторы «Уральских пельменей» заработали более 400 миллионов рублей, а с корпоративов они получили 500 млн рублей. Экс-директор отметил, что у участников шоу есть по несколько квартир, домов и машин. Экс-директор подчеркнул, что актеры хорошо получали и при его руководстве, но им оказалось этого мало.

«Жадность - это порок», - прокомментировал жажду большего заработка он.

Напомним, что Сергей Нетиевский был директором шоу «Уральские пельмени» с 2011 по 2015 года. За увольнение шоумена проголосовали все участники проекта. Сергей Нетиевский вот уже несколько лет судится с нынешним директором шоу Евгением Орловым за интеллектуальную собственность. Нетиевский рассказал при каких условиях он готов заключить мирный договор с «Уральскими пельменями». Для того чтобы прекратить все бесконечные суды, он предлагает коллективу вернуть документально подтвержденные займы 68,8 миллиона рублей в компанию «Идея Фикс медиа». Эти средства были выведены в 2016 году как заем. Нетиевский предполагает, что эти средства были потрачены актерами шоу, поэтому он готов пойти на уступки и предоставить коллективу рассрочку. 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Гусман считает, что Ефремов «не заслужил такого конца»

18-06-2020, 09:28

Ургант обсмеял ролик Киркорова про десантников

17-06-2020, 17:05

Адвокат Ефремова рассказал о новой позиции семьи погибшего в ДТП по компенсациям

17-06-2020, 16:13

Газманов рассказал о благодарности от путан

17-06-2020, 15:03

Авербух рассказал, почему забрал сына у Лобачевой

17-06-2020, 14:55

Андрей Норкин впервые после смерти жены пошутил в прямом эфире

17-06-2020, 10:37

«Алкоголиками и нищебродами» назвала Боня получающих минимальную зарплату россиян

16-06-2020, 13:55

СМИ выяснили, за что Михалков обозвал Ефремова «звездным скотом»

16-06-2020, 13:07

Актер Иван Агапов прокомментировал каминг-аут Губки Боба

16-06-2020, 12:45

Отец Жанны Фриске назвал лекарство, которое могло спасти его дочь

16-06-2020, 11:08

Известный телеведущий рассказал о тайной свадьбе Бориса Корчевникова

16-06-2020, 10:02

У актера Вячеслава Тихонова самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище

16-06-2020, 00:03

Алла Пугачева показала, как ее красят в «подпольной парикмахерской»

15-06-2020, 19:10

Стали известны даты «Евровидения-2021»

15-06-2020, 17:24

Екатерина Шаврина рассказала о зависимости своего сына

15-06-2020, 17:22

Адвокат Михаила Ефремова рассказал о травмах артиста, полученных в ДТП

15-06-2020, 17:11

Назван заработок Михаила Ефремова

15-06-2020, 14:25

Жена Вячеслава Малафеева объяснила поведение уличенной в наркоторговле падчерицы

15-06-2020, 13:55

Стилист Влад Лисовец рассказал о последнем трагическом визите Жанны Фриске

15-06-2020, 08:59

Виктория Боня рассказала о «спасении души» Ефремова после смертельного ДТП

14-06-2020, 22:57

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров