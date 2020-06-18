Режиссер Сергеев рассказал, как Ефремов избивал женщин

Театральный режиссер и продюсер Валерий Сергеев на передаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» рассказал не только о том, что Михаил Ефремов - хронический алкоголик, но и о том, что актер не раз поднимал руку на женщин, причем при свидетелях. Таким образом Сергеев ответил на призыв актера Владимира Долинского к родственникам погибшего Сергея Захарова сжалиться над Ефремовым.

По словам режиссера, все началось еще 30 лет назад. А 20 лет назад Галина Волчек назначила Ефремова худруком театра «Современник». Тогда многие были свидетелями его пьяных гастролей в Сочи в 1991 году. Со слов режиссера, Ефремов на гастролях очень много пил и по пьянке срывался на окружающих. Под горячую руку актера-дебошира попадало немало женщин.

«Сколько женщин он вместе со своим папой изувечил!! Сколько судеб изувечил, поднимал руку на женщин», – сказал Сергеев.

Но имена этих дам Сергеев не назвал. Известно, что Михаил Ефремов до брака с Софьей Куликовой был четырежды женат. От этих браков у артиста шестеро детей.

Напомним, что ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал Михаил Ефремов, произошло 8 июня. Жутко пьяный актер за рулем внедорожника врезался в фургон рязанца Сергея Захарова. В результате столкновения водитель фургона скончался на следующее утро в больнице от полученных травм. Через несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у родных погибшего Сергея Захарова и предложил им денежную компенсацию, но члены семьи жертвы аварии от денег отказались. Либеральная общественность выразила соболезнования семье погибшего в ДТП, но вступилась за Ефремова, напомнив о его вкладе в культуру, пишет ПолитРоссия . Однако глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов считает, что Ефремов при всех его заслугах должен понести наказание по всей строгости закона.