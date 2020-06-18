Гражданская супруга погибшего в ДТП с Ефремовым водителя рассказала про аборт

Сегодня, 15:39

Анна Морозова

0

Image 16+
Гражданская супруга погибшего в ДТП с Ефремовым водителя рассказала про аборт

Гражданская жена водителя Сергея Захарова, который погиб в совершенном актером Ефремовым ДТП, рассказала об аборте, который она сделала несколько лет назад. В эфире передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на канале «Россия 1» Ирина Стерхова призналась, что она опасалась, что они с Захаровым не смогут содержать ребенка.

«Была возможность родить ребенка. Но тогда пришлось бы уйти в декрет. А моя работа приносит существенный вклад в бюджет. Когда забеременела, Сергей сказал оставлять ребенка. Сделать аборт я решила самостоятельно. Думала, Сережа меня не простит. Но он остался. Правда, при упоминании об этом он мрачнел», — вспоминает Ирина.

Стерхова познакомилась с Захаровым 22 года назад. На тот момент у женщины уже была дочь от первого брака. Ирина рассказала, что у них с Сергеем был общий врач, так и познакомились. Женщина также рассказала, почему они не оформили отношения.

«В начале наших отношений его младшему сыну было всего 3-4 года. Он не хотел травмы для ребенка», — пояснила вдова Захарова. 

Также Стерхова показала квартиру, в которой они жили вместе. Она рассказала, что Сергей был очень хозяйственным мужчиной и кухню полностью сделал сам. А еще женщина вспомнила, как он любил ее кулинарные шедевры.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Гусман считает, что Ефремов «не заслужил такого конца»

18-06-2020, 09:28

Ургант обсмеял ролик Киркорова про десантников

17-06-2020, 17:05

Адвокат Ефремова рассказал о новой позиции семьи погибшего в ДТП по компенсациям

17-06-2020, 16:13

Газманов рассказал о благодарности от путан

17-06-2020, 15:03

Авербух рассказал, почему забрал сына у Лобачевой

17-06-2020, 14:55

Андрей Норкин впервые после смерти жены пошутил в прямом эфире

17-06-2020, 10:37

«Алкоголиками и нищебродами» назвала Боня получающих минимальную зарплату россиян

16-06-2020, 13:55

СМИ выяснили, за что Михалков обозвал Ефремова «звездным скотом»

16-06-2020, 13:07

Актер Иван Агапов прокомментировал каминг-аут Губки Боба

16-06-2020, 12:45

Отец Жанны Фриске назвал лекарство, которое могло спасти его дочь

16-06-2020, 11:08

Известный телеведущий рассказал о тайной свадьбе Бориса Корчевникова

16-06-2020, 10:02

У актера Вячеслава Тихонова самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище

16-06-2020, 00:03

Алла Пугачева показала, как ее красят в «подпольной парикмахерской»

15-06-2020, 19:10

Стали известны даты «Евровидения-2021»

15-06-2020, 17:24

Екатерина Шаврина рассказала о зависимости своего сына

15-06-2020, 17:22

Адвокат Михаила Ефремова рассказал о травмах артиста, полученных в ДТП

15-06-2020, 17:11

Назван заработок Михаила Ефремова

15-06-2020, 14:25

Жена Вячеслава Малафеева объяснила поведение уличенной в наркоторговле падчерицы

15-06-2020, 13:55

Стилист Влад Лисовец рассказал о последнем трагическом визите Жанны Фриске

15-06-2020, 08:59

Виктория Боня рассказала о «спасении души» Ефремова после смертельного ДТП

14-06-2020, 22:57

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров