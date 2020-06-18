Гражданская супруга погибшего в ДТП с Ефремовым водителя рассказала про аборт

Гражданская жена водителя Сергея Захарова, который погиб в совершенном актером Ефремовым ДТП, рассказала об аборте, который она сделала несколько лет назад. В эфире передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на канале «Россия 1» Ирина Стерхова призналась, что она опасалась, что они с Захаровым не смогут содержать ребенка.

«Была возможность родить ребенка. Но тогда пришлось бы уйти в декрет. А моя работа приносит существенный вклад в бюджет. Когда забеременела, Сергей сказал оставлять ребенка. Сделать аборт я решила самостоятельно. Думала, Сережа меня не простит. Но он остался. Правда, при упоминании об этом он мрачнел», — вспоминает Ирина.

Стерхова познакомилась с Захаровым 22 года назад. На тот момент у женщины уже была дочь от первого брака. Ирина рассказала, что у них с Сергеем был общий врач, так и познакомились. Женщина также рассказала, почему они не оформили отношения.

«В начале наших отношений его младшему сыну было всего 3-4 года. Он не хотел травмы для ребенка», — пояснила вдова Захарова.

Также Стерхова показала квартиру, в которой они жили вместе. Она рассказала, что Сергей был очень хозяйственным мужчиной и кухню полностью сделал сам. А еще женщина вспомнила, как он любил ее кулинарные шедевры.