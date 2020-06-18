Наталья Фриске после пластики стала похожей на Ирину Шейк

Сестра покойной певицы Жанны Фриске, Наталья сделала очередную пластику и продемонстрировала фотографии. 34-летняя красотка делала пластическую операцию уже не первый раз. Ранее она ложилась на стол хирурга для липосакции. На этот раз Фриске-младшая решила увеличить губы. Она разместила соответствующее фото в Сети.

«Цвет настроения — красный», — подписала снимок сестра певицы.

На фото Наталья позирует в черном летнем наряде с акцентом красного цвета на губах и ногтях. На шее у девушки красуется длинная цепочка с крестиком. Похожий образ был у Ирины Шейк на Каннском кинофестивале.

Наталья Фриске поделилась, что хочет пухлые губы, но без перебора.



Поклонники отметили, что Наталья кардинально изменилась. Многие написали, что она стала похожа на российскую супермодель Ирину Шейк. Однако не все приняли новую внешность сестры знаменитой исполнительницы в позитивном ключе. Некоторые заявили, что теперь Наталья Фриске стала дешевой китайской подделкой Шейк.

«Красивая девочка какая», «На Ирину Шейк тут очень похожа», «Глаза невероятные», «Сексуально, просто отпад», «Как будто дешевую китайскую копию Шейк заказали на AliExpress», «Вся фальшивая, ничего естественного не осталось», — написали свое мнение подписчики.