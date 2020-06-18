Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

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Ольга Громова

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Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Утром в субботу, 20 июня, скончался музыкант, композитор, бывший клавишник группы «Альянс» Олег Парастаев. Смерть наступила в возрасте 61 года. Об утрате сообщается на официальной странице Парастаева во ВКонтакте.

Причина его смерти не указывается. О месте и времени прощальной церемонии близкие обещают проинформировать позже.

Олег Парастаев стал популярным после того, как написал музыку к популярной песне «На заре».

Участником группы «Альянс» музыкант стал в 1986 году, но уже через два года ушел из коллектива.

В феврале 1987 года «Альянс» Олег становился лауреатом «Фестиваля надежд», организованного рок-лабораторией, за популярные композиции «На заре», «Дайте огня» и «Фальстарт».

В апреле минувшего года Парастаев неожиданно удивил своих поклонников. На своем канале в YouTube он выложил клип песню «На заре». Это было старое видео, отснятое еще в 1987 году, но восстановленное. Всего лишь за одни сутки ролику удалось набрать порядка 450 тысяч просмотров.

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