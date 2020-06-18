В новом проекте Netflix сыграет актриса из «Великолепного века»

Популярная турецкая актриса Бурджу Бириджик, сыгравшая роль в сериале «Великолепный век», примет участие в новом проекте Netflix, сообщает местное издание Karadeniz. Фильм будет называться Fatma («Фатьма»). Лента проходит этап предварительной подготовки. В нем Бириджик сыграет главную роль. Шоураннером киноленты будет продюсер Басак Абасигил («Вместо нас двоих», 2016 год), а сценаристом - Озгур Онумер («Аквариум», 2018 год). В фильме будет представлена история молодой женщины, которая ждет своего супруга из тюрьмы, а тот, по окончании срока заключения пропадает. Главная героиня, Фатима, ради того, чтобы найти мужа, отчаянно преодолевает множество препятствий и даже жертвует чужими жизнями.

Премьера киноленты ожидается в 2021 году. Фильм будет снят в жанре боевика и драмы. В популярном турецком сериале «Великолепный век» актриса играла роль одной из служанок Хюррем султан. Поклонники Бириджик с нетерпением ждут ее возвращения на экраны.

Ранее Бурджу заявляла, что больше не будет сниматься в сериалах, а будет участвовать только в полнометражных кинолентах. Актриса объяснила это тем, что работа в многосерийных фильмах занимает слишком много сил и времени. Первый многосерийный фильм, в котором снялась Бурджу вышел на экраны в 2006 году. С тех пор она сыграла более чем в десятке сериалов.

Актриса является обладательницей награды «Лучшая международная актриса», лауреатом кинофестиваля в Мангейме и автором нескольких книг.

Ранее сообщалось о том, что знаменитая Мерьем Узерли, сыгравшая в «Великолепном веке» главную роль, попала на кастинг совершенно случайно. При этом ей удалось поразить менеджеров кастинга великолепной игрой.