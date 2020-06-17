Сын Децла перестал быть похожим на своего отца

Сегодня, 17:28

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Сын Децла перестал быть похожим на своего отца

Сын Децла теперь мало походит на своего знаменитого отца. Недавно решивший кардинально сменить имидж Меркурий Антоний Иоанн сбрил дреды и перекрасился в блондина.

До недавнего времени фанаты, помнящие до сих пор своего кумира Децла, отмечали сходство отца и подросшего сына: и у того, и у другого были дреды. Однако теперь Антоний их обрезал и перекрасился в белый цвет - обзавелся модной короткой прической.

Вероятно, эксперименты с собственным обликом в крови у парня. Не так давно мать мальчика - Юлия Киселева - в день его рождения обнародовала несколько его фото. Там он еще имеет натуральный цвет волос - темный. По мнению подписчиков Юлии, после того, как сын изменил прическу, он теперь больше походит на маму. 

При жизни рэп-легенда Децл - Кирилл Толмацкий - не общался со своим отцом. В этом плане Антоний пошел по стопам своего отца: деда в его жизни нет. Чтобы заглушить боль утраты, 15-летний парень с матерью много путешествуют.

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