Дочь Михаила Ефремова собирается взять мать под свою опеку

Недавно дочь актера Михаила Ефремова рассказала о проблемах с алкозависимой матерью, актрисой Ксенией Качалиной. Анна-Мария утверждает, что из-за злоупотребления родительницы алкоголем в семье начались конфликты, а затем стали разрушаться отношения.
19-летняя девушка рассказала, что ограничила общение с матерью, однако есть вероятность, что Анна-Мария поменяет свое решение. Это связано с тем, что бывшая жена Ефремова была полностью на его обеспечении. У нее алкогольная зависимость и она нигде не работает. Сейчас актер прибывает под домашним арестом из-за совершенного им смертельного ДТП на Смоленской площади Москвы. Теперь он не сможет содержать Качалину.
Адвокат утверждает, что, несмотря на плохие отношения, Анна-Мария переживает за мать, которая остается никому не нужной и совершенно беспомощной.
Комсолев сообщил, что в квартире Качалиной установлены новые замки, и попасть туда не может даже ее дочь, которая там прописана. Кроме того, из жилья актрисы исходит неприятный запах, она часто куда-то пропадает. Дочь считает, что Качалиной необходима помощь, что ей может стать плохо в любой момент и рядом может никого не оказаться.
Анна-Мария хочет показать родительницу наркологу и психиатру. На программе «Секрет на миллион» на НТВ продемонстрировали квартиру, в которой живет Ксения Качалина. Там прямо на полу были разбросаны бутылки от алкоголя и окурки.
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