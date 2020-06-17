Дочь Михаила Ефремова собирается взять мать под свою опеку

Недавно дочь актера Михаила Ефремова рассказала о проблемах с алкозависимой матерью, актрисой Ксенией Качалиной. Анна-Мария утверждает, что из-за злоупотребления родительницы алкоголем в семье начались конфликты, а затем стали разрушаться отношения.

«Моя биологическая родительница постоянно била меня в возрасте 8-12 лет. Не хочу называть ее «матерью». Я совершенно не испытываю к ней любви», — поделилась Ефремова.

19-летняя девушка рассказала, что ограничила общение с матерью, однако есть вероятность, что Анна-Мария поменяет свое решение. Это связано с тем, что бывшая жена Ефремова была полностью на его обеспечении. У нее алкогольная зависимость и она нигде не работает. Сейчас актер прибывает под домашним арестом из-за совершенного им смертельного ДТП на Смоленской площади Москвы. Теперь он не сможет содержать Качалину.

«На сегодняшний день я являюсь официальным юридическим представителем Анны-Марии Ефремовой, — сообщил «СтарХиту» адвокат Владимир Комсолев. — У ее матери, Ксении Качалиной проблемы со здоровьем, она страдает от алкогольной зависимости и нуждается в лечении. Она отказывается обращаться за медицинской помощью. Поэтому Анна-Мария хочет официально взять на себя всю заботу за актрисой. Мы уже активно готовим все необходимые документы для оформления опекунства».

Адвокат утверждает, что, несмотря на плохие отношения, Анна-Мария переживает за мать, которая остается никому не нужной и совершенно беспомощной.

Комсолев сообщил, что в квартире Качалиной установлены новые замки, и попасть туда не может даже ее дочь, которая там прописана. Кроме того, из жилья актрисы исходит неприятный запах, она часто куда-то пропадает. Дочь считает, что Качалиной необходима помощь, что ей может стать плохо в любой момент и рядом может никого не оказаться.

Анна-Мария хочет показать родительницу наркологу и психиатру. На программе «Секрет на миллион» на НТВ продемонстрировали квартиру, в которой живет Ксения Качалина. Там прямо на полу были разбросаны бутылки от алкоголя и окурки.