Эмин Агаларов прокомментировал развод и роман с Полиной Гагариной

Сегодня, 14:01

Анна Морозова

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Эмин Агаларов прокомментировал развод и роман с Полиной Гагариной
Певец Эмин Агаларов

Певец Эмин Агаларов раскрыл подробности своей личной жизни. Артист рассказал о расставании со своей супругой Аленой Гавриловой на шоу «Алена, блин!». Он отметил, что конфликты в семье начались еще до начала самоизоляции.

О разводе Агаларов рассказал, когда они с Гавриловой уже жили раздельно. Певец не стал вдаваться в подробности расставания, но отметил, что они разошлись на хорошей ноте. Он также не рассказал, кто был инициатором разрыва. Исполнитель подчеркнул, что не собирается жить с кем-то только ради брака. Эмин считает, что без любви и взаимопонимания не будет и счастья. Супруги будут все вопросы решать мирно. Они не будут делить имущество. Их общая дочь останется с матерью.

Агаларов также рассказал по поводу слухов о романе с Полиной Гагариной. Он сказал, что если два человека за одну неделю расстались со своими возлюбленными, это вовсе не значит, что у них начались отношения. Эмин опроверг информацию о своем романе с Гагариной.

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