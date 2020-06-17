Эмин Агаларов прокомментировал развод и роман с Полиной Гагариной

Певец Эмин Агаларов раскрыл подробности своей личной жизни. Артист рассказал о расставании со своей супругой Аленой Гавриловой на шоу «Алена, блин!». Он отметил, что конфликты в семье начались еще до начала самоизоляции.

О разводе Агаларов рассказал, когда они с Гавриловой уже жили раздельно. Певец не стал вдаваться в подробности расставания, но отметил, что они разошлись на хорошей ноте. Он также не рассказал, кто был инициатором разрыва. Исполнитель подчеркнул, что не собирается жить с кем-то только ради брака. Эмин считает, что без любви и взаимопонимания не будет и счастья. Супруги будут все вопросы решать мирно. Они не будут делить имущество. Их общая дочь останется с матерью.

Агаларов также рассказал по поводу слухов о романе с Полиной Гагариной. Он сказал, что если два человека за одну неделю расстались со своими возлюбленными, это вовсе не значит, что у них начались отношения. Эмин опроверг информацию о своем романе с Гагариной.