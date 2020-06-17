В «Союзмультфильме» пообещали, что Волк в новых сериях «Ну, погоди!» курить не будет

Волк в новых сериях «Ну, погоди!» избавится от своей вредной привычки и курить уже не будет. Образ персонажа будет формироваться при помощи других вещей и символов, а не сигареты. В этом заверил директор студии «Союзмультфильм», Борис Машковцев, передает РИА Новости. Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» выпускает продолжение культового мультфильма и хочет выпустить не менее 52 новых серий в формате квази-3D. Некоторые из них должны выйти в этом году.

Будут не только старые и любимые мультгерои, но и новые - барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Неизвестно, будет ли Волк примерным, но курить он точно не будет.

«В тех сериях, для которых сейчас придумывают сюжеты, Волк не курит вообще ничего... Если сейчас Волк будет курить, то, скажем так, информация будет искажена... Для того чтобы современному зрителю донести тот же образ Волка, нам нужно использовать какие-то совершенно другие символы», - поведал Машковцев.

Создатели намерены сохранить общую идею фильма, но многое все же поменяется, так как над картиной будет трудиться совсем другой коллектив. Также неизвестно, чьими голосами заговорят главные герои. Ранее Волк говорил голосом Анатолия Папанова.