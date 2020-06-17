Турецкий актер Бурак Озчивит напугал телезрителей

Сегодня, 13:15

Александр Зуев

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Турецкий актер Бурак Озчивит напугал телезрителей
Известный актер Бурак Озчивит

Турецкий красавец, любимец многих женщин, известный актер Бурак Озчивит, напугал своих многочисленных поклонников. Он опубликовал в соцсетях кадры из сериала «Возрождение. Осман», подписав их так:

«Движемся к финалу».

Поклонники Озчивита расценили это как информацию о финале проекта. Но часть подписчиков предположила, что звезда турецких сериалов написал о завершении сезона. Судя по всему, актер решил сохранить для зрителей интригу и не стал разъяснять, что именно он имел в виду.

Напомним, Бурак Озчивит — турецкий актер. Он родился 24 декабря 1984 года в Стамбуле, окончил факультет кино, изобразительного искусства и фотографии в университете Мармара. В детстве Бурак Озчивит мечтал стать Бэтменом. Но судьбу молодого человека решил его отец. Он заметил, что сын достаточно фотогеничный, и подтолкнул Бурака к выбору профессии.

С 2003 по 2007 годы будущий актер работал в модельном бизнесе. В 2003 году молодой человек с колоритной внешностью получил награду «Лучшая модель Турции», а в 2005 году был удостоен второго места в конкурсе «Лучшая модель мира». Благодаря модельной карьере парня вскоре заметили в кинематографе. Российские зрители полюбили импозантного Бурака Озчивита после выхода сериалов «Великолепный век» и «Королек птичка певчая», которые принесли актеру мировую известность. 

Кроме актерской деятельности, Озчивит ведет ресторанный бизнес - в Стамбуле у него есть свой кебаб-ресторан «Бали-Бей». Пробовать кебаб сюда приезжают со всего мира. Турецкий красавец женат на Фахрие Эвджен, у супругов подрастает сын.

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