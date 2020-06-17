Домогаров не выйдет на сцену из-за Ефремова

Народный артист РФ Александр Домогаров заявил, что шумиха вокруг пьяного ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов, отбила у него всякое желание выходить на сцену. Актер потребовал от тех, кто «топчутся на крови», не ходить на его спектакли, так как у него не осталось к ним уважения.

«А вы, осуждающие — не пили, не бросали жен?», — задает вопрос Домогаров в микроблоге.

При этом он называет происшествие с Михаилом «страшной катастрофой» и не пытается убедить людей в невиновности Ефремова, но он против травли Михаила. Домогаров убеждает, что поблажек за свои предыдущие достижения Ефремов не должен получить. По мнению актера, виновник смертельной аварии понесет заслуженное наказание, назначенное судом.

Почти также о сложившейся ситуации высказался Павел Майков, сыгравший роль в культовом сериале «Бригада». Актер призвал оставить артиста в покое и отметил, что быть милосердными означает не судить других. Отметим, что сейчас Заслуженный артист России Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Он ограничен в общении и передвижении. Свою квартиру в Плотниковом переулке арестант покидает только если его везут на очередной допрос. Ранее домработница Ефремова рассказала, что за эти дни актер сильно похудел, поскольку почти ничего не ест. Он страдает от боли в сердце, из-за чего к нему часто вызывают медиков.

Напомним, 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего джипа и устроил аварию в центре Москвы. Его машина оказалась на встречной полосе, где врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. В отношении Ефремова завели уголовное дело и отправили его под домашний арест до 9 августа. Позднее в организме виновника ДТП также обнаружили следы наркотиков, пишет Собеседник . Многие люди и публичные особы продолжают проклинать Ефремова и желать ему самого жестокого наказания.