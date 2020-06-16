Гусман считает, что Ефремов «не заслужил такого конца»

Сегодня, 09:28

Александр Зуев

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Гусман считает, что Ефремов «не заслужил такого конца»

Известный режиссер и шоумен Юлий Гусман считает, что актер Михаил Ефремов, по вине которого в центре Москвы произошло смертельное ДТП, не заслужил такого конца. По словам Гусмана, он знаком с Ефремовым и новость о трагическом событии, которое произошло в тот роковой вечер 8 июня, повергла его в шок, особенно когда он увидел кадры с места аварии.

По мнению режиссера, погибший  в ДТП, судя по фото, был хорошим человеком, и не заслужил умереть подобным образом. Вместе с тем Гусман уверен, что и Ефремов не должен был оказаться в такой ситуации. Режиссер опасается и того, что пребывание в тюрьме, безусловно, негативно отразится на заслуженном артисте России. При этом режиссер прикинул, какой тюремный срок ему грозит. Шоумен убежден, что в местах заключения легко находятся алкоголь и даже запрещенные вещества, поэтому Ефремов, угодив за решетку, будет быстрее падать в пропасть. Телеведущий сказал, что подобного не стал бы желать даже врагу. 

Несмотря на произошедшее, Гусман по-прежнему гордится тем, что знал и работал с Ефремовым. Режиссер не сомневается, что сейчас душа актера разрывается на части, пишет Московский Комсомолец.

Гусман, как основатель кинопремии «Ника», также упомянул, что Михаил Ефремов, сыгравший во «Французе» Андрея Смирнова, -  в числе трех претендентов на кинопремию «Ника» в номинации «За лучшую роль второго плана». Кроме того, актер - дважды лауреат премии «Ника» за лучшую роль второго плана в фильмах «Про любовь» и «Граница. Таежный роман», а также номинировался с картинами «В движении», «Хороший мальчик» и «Парк советского периода». 

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