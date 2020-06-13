Ургант обсмеял ролик Киркорова про десантников

Сегодня, 17:05

Ольга Громова

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Ургант обсмеял ролик Киркорова про десантников

Телеведущий Иван Ургант в ходе своей программы «Вечерний Ургант», которая выходит на Первом канале, буквально раскатал ролик Филиппа Киркорова про десантников, обсмеяв его со всех сторон.

«Если хочешь лететь – лети», - задал темп Ургант.

А потом вспомнил, что Филипп специализируется на песнях о ВДВ. Так, в его творчестве есть такие песни, как "Цвет настроения синий" и "Снег".

Расплата не заставит себя ждать, уверен шоумен. Он почему-то не сомневается, что 2 августа, когда будет отмечаться День ВДВ, Киркорова настигнет месть. Она будет особенная - утонченная. Бить бутылки о голову, ввязываться в драку, устраивать заплывы - это они, конечно, могут, но делать этого не станут. Ургант уверен, что десантники нанесут удар более сокрушительный - объявят бойкот песням Филиппа Киркорова. Ни из одной машины, фонтана, под гитару не прозвучат его песни. Вот тогда-то он поймет, что натворил.

Напомним, артист во время юмористического скетч-шоу для СТС "В Маске шоу" записал ролик про десантников. Однако бойцов ВДВ задел и текст, и тот факт, что певец облачился в тельняшку.

Поп-король после этого вынужден отбиваться от критики.

Свердловский депутат Виктор Бабенко подобное творчество Филиппа расценил как оскорбление десантников и пообещал, что позаботится, чтобы будущий концерт в Екатеринбурге запомнился ему «теплым» приемом.

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