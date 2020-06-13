Адвокат Ефремова рассказал о новой позиции семьи погибшего в ДТП по компенсациям

Сегодня, 16:13

Александр Зуев

0

Image 16+
Адвокат Ефремова рассказал о новой позиции семьи погибшего в ДТП по компенсациям

Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве, заявил, что связался с братом погибшего в аварии водителя Сергея Захарова.  В разговоре с защитником  Ефремова брат погибшего заявил о готовности принять компенсацию от актера. Ранее семья Захарова отказывалась принимать помощь и извинения от Ефремова. По словам Пашаева, брат Сергея Захарова готов на все и просил обращаться  по этому вопросу к Александру Добровинскому (адвокату семьи погибшего).

Пашаев добавил, что намерен созвониться с Добровинским для обсуждения этого вопроса. Однако, какую именно сумму актер готов выплатить пострадавшей стороне, юрист не уточнил.

Сам Добровинский заявил, что брат Захарова лишь обсудил с ним возможность компенсации. При этом адвокат предположил, что семья откажется  от денег.

Накануне, родственники погибшего высказали мнение, что  Ефремов должен ответить по закону, поэтому его необходимо приговорить к 12 годам заключения, пишет Московский Комсомолец.

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения на своем джипе влетел в фургон, которым управлял курьер из Рязани Сергей Захаров. В результате столкновения водитель фургона получил тяжелые травмы и умер в больнице, а виновник ДТП был отправлен под домашний арест.

12 июня Михаил Ефремов опубликовал видео, в котором принес извинения семье погибшего, и сообщил, что готов помочь ей деньгами, если те окажутся готовы принять эту помощь.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Наталья Штурм прокомментировала видео с извинениями Михаила Ефремова

13-06-2020, 15:00

Сергей Жуков заставил Бузову и Джанабаеву плакать

13-06-2020, 13:47

Жена рэпера Паши Техника обеспокоена психическим состоянием мужа

13-06-2020, 13:00

Актриса Шэрон Стоун пережила удар молнии

13-06-2020, 10:27

Юлия Михалкова рассказала о своих пластических операциях

12-06-2020, 18:14

На звезду «Глухаря» Викторию Тарасову напали в супермаркете

12-06-2020, 15:32

Мария Миронова рассказала, какое бы наказание Михаил Ефремов получил в США

12-06-2020, 15:12

Дочь Михаила Ефремова обматерила Андрея Малахова после эфира об отце

12-06-2020, 13:47

Дочь Ефремова прокомментировала сообщения о его регистрации в Telegram

12-06-2020, 10:51

Бородина не захотела встать на защиту подвергшейся травле Саши Спилберг

12-06-2020, 10:14

«Нельзя в тюрьму»: кто из звезд поддержал Ефремова после ДТП

11-06-2020, 17:25

Гуф поссорил Айзу Анохину с Олегом Майами

11-06-2020, 17:20

Алеся Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала Elle

11-06-2020, 12:02

Андрей Разин вспомнил, как Ефремов «вызывал ужас у всех»

11-06-2020, 11:27

Американка сделала 47 пластических операций в попытке выглядеть естественно

11-06-2020, 11:12

СМИ: Михаил Ефремов пытался покончить с собой

11-06-2020, 10:50

Нарколог назвал возможные сроки лечения от алкоголизма Ефремова

11-06-2020, 10:23

Андрей Норкин прокомментировал слухи об измене

10-06-2020, 20:27

Арина Шарапова раскрыла «вторую» жизнь Ефремова

10-06-2020, 16:17

Вышла в эфир последняя программа с Юлией Норкиной

9-06-2020, 19:08

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров