Адвокат Ефремова рассказал о новой позиции семьи погибшего в ДТП по компенсациям

Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП на Смоленской площади в Москве, заявил, что связался с братом погибшего в аварии водителя Сергея Захарова. В разговоре с защитником Ефремова брат погибшего заявил о готовности принять компенсацию от актера. Ранее семья Захарова отказывалась принимать помощь и извинения от Ефремова. По словам Пашаева, брат Сергея Захарова готов на все и просил обращаться по этому вопросу к Александру Добровинскому (адвокату семьи погибшего).

Пашаев добавил, что намерен созвониться с Добровинским для обсуждения этого вопроса. Однако, какую именно сумму актер готов выплатить пострадавшей стороне, юрист не уточнил.

Сам Добровинский заявил, что брат Захарова лишь обсудил с ним возможность компенсации. При этом адвокат предположил, что семья откажется от денег.

Накануне, родственники погибшего высказали мнение, что Ефремов должен ответить по закону, поэтому его необходимо приговорить к 12 годам заключения, пишет Московский Комсомолец .

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения на своем джипе влетел в фургон, которым управлял курьер из Рязани Сергей Захаров. В результате столкновения водитель фургона получил тяжелые травмы и умер в больнице, а виновник ДТП был отправлен под домашний арест.

12 июня Михаил Ефремов опубликовал видео, в котором принес извинения семье погибшего, и сообщил, что готов помочь ей деньгами, если те окажутся готовы принять эту помощь.