Газманов рассказал о благодарности от путан

Народный артист России певец Олег Газманов рассказал о благодарности от секс-работниц за его песню «Путана». После концерта женщины предложили абсолютно бесплатно обслужить всю музыкальную группу и подарили огромный роскошный букет цветов. Эту историю он вспомнил на телепередаче «Музыкалити» с Максимом Галкиным и рэпером Ганвестом. Эфир был размещен на YouTube-канале Gazgolder.

«Подходят пять-шесть таких откровенных путан и говорят: "Олег, как же ты про нас спел. Ничего не солгал. Мы готовы за это весь ваш коллектив бесплатно обслужить". И дают мне огромный букет», — поделился артист.

«После этого выпуска будут заголовки: "Путаны наградили Газманова букетом"», — предположил Максим Галкин.

Ранее в шоу поучаствовал народный артист России Николай Басков. Певец нелестно ввысказался о современной молодежной музыке, в частности, он раскритиковал исполнителя Моргенштерна. Басков дал певцу рекомендацию «сильно не выделываться».

Композиция Олега Газманова была выпущена в 1991 году. Песня вошла в состав музыкального альбома "Эскадрон".